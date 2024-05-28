https://1prime.ru/20240528/ingosstrakh-848583909.html
В "Ингосстрахе" рассказали о решении по "Крокус сити холлу"
В "Ингосстрахе" рассказали о решении по "Крокус сити холлу" - 28.05.2024, ПРАЙМ
В "Ингосстрахе" рассказали о решении по "Крокус сити холлу"
Решение о страховом случае по причине ущерба зданию "Крокус сити холла" пока не принималось, расследование еще идет, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T06:41+0300
2024-05-28T06:41+0300
2024-05-28T06:42+0300
происшествия
крокус сити холл
ингосстрах
страховка
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Решение о страховом случае по причине ущерба зданию "Крокус сити холла" пока не принималось, расследование еще идет, заявили РИА Новости в пресс-службе "Ингосстраха". 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.В конце марта текущего года сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба "Крокус сити холлу". "В "Ингосстрах" не поступало новых заявлений от пострадавших в "Крокусе". Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. Отметим, что "Ингосстрах" будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ", — сообщили в компании.
https://1prime.ru/20240527/krokus-848549081.html
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крокус сити холл, ингосстрах, страховка
Происшествия, Крокус сити холл, Ингосстрах, страховка
В "Ингосстрахе" рассказали о решении по "Крокус сити холлу"
"Ингосстраха": компания еще не приняла решение по "Крокус сити холлу"
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Решение о страховом случае по причине ущерба зданию "Крокус сити холла" пока не принималось, расследование еще идет, заявили РИА Новости в пресс-службе "Ингосстраха".
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
В конце марта текущего года сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба "Крокус сити холлу".
"В "Ингосстрах" не поступало новых заявлений от пострадавших в "Крокусе". Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. Отметим, что "Ингосстрах" будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ", — сообщили в компании.
Арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" признали законным