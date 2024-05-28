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Инвесторы демонстрируют высокий интерес к размещению "Элемента"

Инвесторы демонстрируют высокий интерес к размещению "Элемента" - 28.05.2024, ПРАЙМ

Инвесторы демонстрируют высокий интерес к размещению "Элемента"

Книга заявок в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) группы "Элемент" покрыта с переподпиской, инвесторы демонстрируют высокий интерес при... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:03+0300

2024-05-28T13:03+0300

2024-05-28T13:27+0300

ipo

гк "элемент"

первичное размещение акций

инвестиции

спб биржа

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Книга заявок в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) группы "Элемент" покрыта с переподпиской, инвесторы демонстрируют высокий интерес при размещении акций компании, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.По его словам, книга заявок была подписана вечером 27 мая с переподпиской. "Поступили заявки от большинства крупнейших институциональных инвесторов, ожидается подтверждение от ряда других игроков", - рассказал собеседник агентства.Спрос со стороны институциональных инвесторов сравним с последними крупными размещениями, при этом активность розничных инвесторов также существенна, сообщил он."Элемент" в середине мая объявил о намерении провести IPO на "СПБ Бирже". Сбор заявок стартовал 23 мая и продлится до 29 мая. Размер IPO составит 15 миллиардов рублей, а доля акций в свободном обращении (free float) по его итогам - более 13%.Ориентир цены размещения составляет 223,6–248,4 рубля за лот, включающий 1 тысячу акций, что соответствует рыночной капитализации компании в 90-100 миллиардов рублей без учета привлеченных средств.Размещение будет состоять из акций, выпущенных в рамках допэмиссии, а привлеченные средства будут направлены на финансирование программы развития компании.Как сообщалось, компания планирует расширение существующих и запуск новых мощностей, а также производство новых линеек продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос на микроэлектронику. Kept ожидает, что в перспективе до 2030 года рынок будет расти в среднем на 15% в год, а доля отечественных производителей на нем увеличится до 45% с существующих 20%.Группа "Элемент" - крупнейший российский производитель микроэлектроники с долей рынка более 50%. В группу входит более 30 предприятий, специализирующихся на разработке оборудования, дизайне и производстве микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.В апреле "Элемент" впервые представил аудированную финансовую отчетность по международным стандартам. Чистая прибыль группы за 2023 год увеличилась на 93%, до 5,3 млрд рублей. Выручка "Элемента" выросла на 46%, до 35,8 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 68%, до 8,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2023 году снизился до 1,3х — с 1,8х в 2022 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ipo, гк "элемент", первичное размещение акций, инвестиции, спб биржа