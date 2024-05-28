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ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации в ходе IPO - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240528/ipo-848603958.html
ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации в ходе IPO
ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации в ходе IPO - 28.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации в ходе IPO
Банк России рекомендовал российским компаниям раскрывать больше информации при первичном публичном размещении акций (IPO), в частности сообщать о принципах и... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:33+0300
2024-05-28T14:33+0300
банк россии
ipo
раскрытие информации
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал российским компаниям раскрывать больше информации при первичном публичном размещении акций (IPO), в частности сообщать о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, говорится в сообщении регулятора. "Банк России рекомендует эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж", - говорится в сообщении. В настоящее время только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке. "Регулятор полагает, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме", - говорится в сообщении. ЦБ также рекомендовал эмитентам раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте. Соответствующее информационное письмо о раскрытии информации при проведении публичного размещения акций размещено на сайте регулятора. Документ адресован публичным акционерным обществам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и лицам, оказывающим услуги в связи с размещением (публичным предложением) акций.
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ipo, раскрытие информации
Банк России, IPO, раскрытие информации
14:33 28.05.2024
 
ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации в ходе IPO

ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации при проведении IPO

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал российским компаниям раскрывать больше информации при первичном публичном размещении акций (IPO), в частности сообщать о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России рекомендует эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж", - говорится в сообщении.
В настоящее время только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке.
"Регулятор полагает, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме", - говорится в сообщении.
ЦБ также рекомендовал эмитентам раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте.
Соответствующее информационное письмо о раскрытии информации при проведении публичного размещения акций размещено на сайте регулятора. Документ адресован публичным акционерным обществам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и лицам, оказывающим услуги в связи с размещением (публичным предложением) акций.
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