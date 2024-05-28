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ЦБ отметил ускорение роста ипотеки в России

ЦБ отметил ускорение роста ипотеки в России - 28.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил ускорение роста ипотеки в России

Рост ипотечного портфеля российских банков в апреле немного ускорился, до 1,4% с 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений,... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:32+0300

2024-05-28T11:32+0300

2024-05-28T11:37+0300

банк россии

ипотека

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Рост ипотечного портфеля российских банков в апреле немного ускорился, до 1,4% с 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений, говорится в материалах ЦБ РФ. "По предварительным данным, рост ипотеки немного ускорился, до 1,4% после 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений: заемщикам может быть выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем погашать кредиты, в особенности по льготным ставкам", - сказано в сообщении. Всего выдачи выросли на незначительные 4% - до 466 миллиардов рублей с 447 миллиардов рублей в марте. Выдачи в рамках программ господдержки выросли на 7%, до 350 миллиардов с 326 миллиардов рублей, а их доля в общем объеме по-прежнему составляет около 75%. Самой популярной оставалась "Семейная ипотека". Выдачи по ней составили 171 миллиард рублей, что аналогично результату марта. При этом выдачи по льготной ипотеке на жилье в новостройках, несмотря на ужесточение ее условий с конца 2023 года, выросли на 15%, до 110 миллиардов с 95 миллиардов рублей. "Вероятно, спрос повысился в преддверии завершения программы 1 июля", - отметил ЦБ. Рыночная ипотека немного замедлилась, ее выдачи в апреле составили 116 миллиардов рублей после 121 миллиарда месяцем ранее на фоне высоких ставок по кредитам.

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ипотека