https://1prime.ru/20240528/irlandiya-848604624.html

Ирландия официально признала Палестинское государство

Ирландия официально признала Палестинское государство - 28.05.2024, ПРАЙМ

Ирландия официально признала Палестинское государство

Дублин официально признал Палестинское государство, следует из заявления ирландского МИД, опубликованного во вторник на сайте кабмина страны. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:44+0300

2024-05-28T14:44+0300

2024-05-28T14:44+0300

политика

ирландия

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Дублин официально признал Палестинское государство, следует из заявления ирландского МИД, опубликованного во вторник на сайте кабмина страны. Ранее во вторник об официальном признании Палестины также заявили Испания и Норвегия. "Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", — говорится в документе. До 23 мая Палестину признавали девять стран Евросоюза. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали это в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://1prime.ru/20240528/palestina-848601351.html

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ирландия, палестина