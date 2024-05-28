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Ирландия официально признала Палестинское государство - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Ирландия официально признала Палестинское государство
Ирландия официально признала Палестинское государство - 28.05.2024, ПРАЙМ
Ирландия официально признала Палестинское государство
Дублин официально признал Палестинское государство, следует из заявления ирландского МИД, опубликованного во вторник на сайте кабмина страны. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:44+0300
2024-05-28T14:44+0300
политика
ирландия
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Дублин официально признал Палестинское государство, следует из заявления ирландского МИД, опубликованного во вторник на сайте кабмина страны. Ранее во вторник об официальном признании Палестины также заявили Испания и Норвегия. "Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", — говорится в документе. До 23 мая Палестину признавали девять стран Евросоюза. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали это в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://1prime.ru/20240528/palestina-848601351.html
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ирландия, палестина
Политика, ИРЛАНДИЯ, ПАЛЕСТИНА
14:44 28.05.2024
 
Ирландия официально признала Палестинское государство

Правительство Ирландии официально признало Палестинское государство

© fotolia.com / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / Martin Mullen
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Дублин официально признал Палестинское государство, следует из заявления ирландского МИД, опубликованного во вторник на сайте кабмина страны.
Ранее во вторник об официальном признании Палестины также заявили Испания и Норвегия.
"Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", — говорится в документе.
До 23 мая Палестину признавали девять стран Евросоюза. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали это в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Цветы у здания посольства Палестины в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Правительство Испании официально признало государство Палестина
13:43
 
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