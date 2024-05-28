https://1prime.ru/20240528/izrail-848621446.html
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции - 28.05.2024, ПРАЙМ
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции
Соединенные Штаты предупреждают Израиль о реальной опасности международной изоляции из-за способов проведения операции в Газе. Об этом на брифинге сообщил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T23:28+0300
2024-05-28T23:28+0300
2024-05-28T23:29+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предупреждают Израиль о реальной опасности международной изоляции из-за способов проведения операции в Газе. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Как он отметил, США говорят Израилю, что из-за способов проведения "некоторых операций" становится реальной опасность дальнейшей изоляции Израиля в международном сообществе. Вместе с тем Кирби назвал назвал "ужасной трагедией" события в Рафахе. По ранее распространенным данным палестинской службы гражданской обороны, как минимум 40 человек погибли, а десятки получили ранения из-за удара авиации Израиля палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна охарактеризовал этот удар как "преднамеренная резня, выходящая за пределы всех границ". При этом в связи авиаударом по Рафаху военная прокуратура армии Израиля возбудила расследование. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "трагическим инцидентом".
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сша, изоляция
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции
Белый дом: США предупреждают Израиль о риске изоляции из-за операции в Газе
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предупреждают Израиль о реальной опасности международной изоляции из-за способов проведения операции в Газе. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Как он отметил, США говорят Израилю, что из-за способов проведения "некоторых операций" становится реальной опасность дальнейшей изоляции Израиля в международном сообществе.
Вместе с тем Кирби назвал назвал "ужасной трагедией" события в Рафахе.
По ранее распространенным данным палестинской службы гражданской обороны, как минимум 40 человек погибли, а десятки получили ранения из-за удара авиации Израиля палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц.
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль
Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна охарактеризовал этот удар как "преднамеренная резня, выходящая за пределы всех границ". При этом в связи авиаударом по Рафаху военная прокуратура армии Израиля возбудила расследование. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "трагическим инцидентом".