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США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции - 28.05.2024, ПРАЙМ
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США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции - 28.05.2024, ПРАЙМ
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции
Соединенные Штаты предупреждают Израиль о реальной опасности международной изоляции из-за способов проведения операции в Газе. Об этом на брифинге сообщил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T23:28+0300
2024-05-28T23:29+0300
политика
сша
изоляция
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предупреждают Израиль о реальной опасности международной изоляции из-за способов проведения операции в Газе. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Как он отметил, США говорят Израилю, что из-за способов проведения "некоторых операций" становится реальной опасность дальнейшей изоляции Израиля в международном сообществе. Вместе с тем Кирби назвал назвал "ужасной трагедией" события в Рафахе. По ранее распространенным данным палестинской службы гражданской обороны, как минимум 40 человек погибли, а десятки получили ранения из-за удара авиации Израиля палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна охарактеризовал этот удар как "преднамеренная резня, выходящая за пределы всех границ". При этом в связи авиаударом по Рафаху военная прокуратура армии Израиля возбудила расследование. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "трагическим инцидентом".
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сша, изоляция
Политика, США, изоляция
23:28 28.05.2024 (обновлено: 23:29 28.05.2024)
 
США предупредили Израиль о реальном риске международной изоляции

Белый дом: США предупреждают Израиль о риске изоляции из-за операции в Газе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предупреждают Израиль о реальной опасности международной изоляции из-за способов проведения операции в Газе. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Как он отметил, США говорят Израилю, что из-за способов проведения "некоторых операций" становится реальной опасность дальнейшей изоляции Израиля в международном сообществе.
Вместе с тем Кирби назвал назвал "ужасной трагедией" события в Рафахе.
По ранее распространенным данным палестинской службы гражданской обороны, как минимум 40 человек погибли, а десятки получили ранения из-за удара авиации Израиля палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц.
Флаги США
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль
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Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна охарактеризовал этот удар как "преднамеренная резня, выходящая за пределы всех границ". При этом в связи авиаударом по Рафаху военная прокуратура армии Израиля возбудила расследование. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "трагическим инцидентом".
 
ПолитикаСШАизоляция
 
 
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