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Кабмин направит допсредства на программу переселения из аварийного жилья

Кабмин направит допсредства на программу переселения из аварийного жилья - 28.05.2024, ПРАЙМ

Кабмин направит допсредства на программу переселения из аварийного жилья

Правительство РФ направит дополнительно более 3,3 миллиарда рублей на программу расселения аварийного жилья в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:09+0300

2024-05-28T10:09+0300

2024-05-28T10:22+0300

россия

правительство

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно более 3,3 миллиарда рублей на программу расселения аварийного жилья в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина."Более 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено ряду регионов на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства пойдут на расселение аварийного жилищного фонда в следующих регионах: республики Бурятия, Ингушетия и Коми, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Смоленская области.

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россия, правительство