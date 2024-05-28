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"Все они ужасные": на Украине предупредили о грядущей катастрофе - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Все они ужасные": на Украине предупредили о грядущей катастрофе
"Все они ужасные": на Украине предупредили о грядущей катастрофе - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Все они ужасные": на Украине предупредили о грядущей катастрофе
Планируемые кабмином Украины налоговые изменения будут катастрофическими для экономики государства, заявил в интервью каналу "Град" киевский экономист Алексей... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:11+0300
2024-05-28T07:11+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Планируемые кабмином Украины налоговые изменения будут катастрофическими для экономики государства, заявил в интервью каналу "Град" киевский экономист Алексей Кущ.Ранее украинский Forbes сообщил, что украинское правительство намерено трехкратно увеличить военный сбор и НДС.Кущ выделил три основных момента в изменения. По его словам, первый момент — повышение военного сбора. Второй — введение военного сбора для ФОП (являются аналогом индивидуальных предпринимателей). То есть "фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов", пояснил экономист.В качестве третьего момента он отметил увеличение НДС в диапазоне от двух по пяти процентов."Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики", — предупредил Кущ.При этом он выразил надежду, что власти Украины, "по старой практике" напугают общество жестким законопроектом, а затем в качестве "милости" примут более мягкий его вариант.В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, экономика украины
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины
07:11 28.05.2024
 
"Все они ужасные": на Украине предупредили о грядущей катастрофе

Экономист Кущ: повышение налогов станет катастрофой для украинской экономики

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Планируемые кабмином Украины налоговые изменения будут катастрофическими для экономики государства, заявил в интервью каналу "Град" киевский экономист Алексей Кущ.
Ранее украинский Forbes сообщил, что украинское правительство намерено трехкратно увеличить военный сбор и НДС.
Кущ выделил три основных момента в изменения. По его словам, первый момент — повышение военного сбора. Второй — введение военного сбора для ФОП (являются аналогом индивидуальных предпринимателей). То есть "фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов", пояснил экономист.
В качестве третьего момента он отметил увеличение НДС в диапазоне от двух по пяти процентов.
"Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики", — предупредил Кущ.
При этом он выразил надежду, что власти Украины, "по старой практике" напугают общество жестким законопроектом, а затем в качестве "милости" примут более мягкий его вариант.
В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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