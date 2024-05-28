https://1prime.ru/20240528/kontrabanda-848586245.html
Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей - 28.05.2024, ПРАЙМ
Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
В 2023 году российские пограничники пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:02+0300
2024-05-28T09:02+0300
2024-05-28T10:06+0300
россия
фсб
контрабанда
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В 2023 году российские пограничники пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей", — отметил глава ведомства.Он подчеркнул, что пресечение незаконного перемещения через государственную границу запрещенных или ограниченных товаров является одной из основных задач пограничных органов, актуальной для всех участков границы.На различных направлениях контрабанда имела свои особенности: на северо-западном и западном направлениях изымались товары двойного назначения, оружие, наркотики, а на Северном Кавказе выявлены попытки незаконной транспортировки драгоценных металлов.Казахстанское направление, в свою очередь, характеризуется контрабандой стратегически важных товаров и продукции, подпадающей под санкции и карантинные меры. В Дальневосточном направлении пресекаются попытки незаконного перемещения водных биологических ресурсов, деятельность по нелегальной транспортировке диких животных, драгоценных металлов и камней, заключил Кулишов.Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru
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россия, фсб, контрабанда
Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Кулишов: пограничники пресекли контрабанду важных товаров на полмиллиарда рублей
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В 2023 году российские пограничники пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей", — отметил глава ведомства.
Он подчеркнул, что пресечение незаконного перемещения через государственную границу запрещенных или ограниченных товаров является одной из основных задач пограничных органов, актуальной для всех участков границы.
На различных направлениях контрабанда имела свои особенности: на северо-западном и западном направлениях изымались товары двойного назначения, оружие, наркотики, а на Северном Кавказе выявлены попытки незаконной транспортировки драгоценных металлов.
Казахстанское направление, в свою очередь, характеризуется контрабандой стратегически важных товаров и продукции, подпадающей под санкции и карантинные меры. В Дальневосточном направлении пресекаются попытки незаконного перемещения водных биологических ресурсов, деятельность по нелегальной транспортировке диких животных, драгоценных металлов и камней, заключил Кулишов.
Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru
"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад