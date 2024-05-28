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Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли - 28.05.2024, ПРАЙМ
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли
Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:54+0300
2024-05-28T05:54+0300
экономика
освоение космоса
саудовская аравия
инвестиции
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ДОХА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей королевства, что стало его первой инвестицией в этот сектор, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление фонда. "Neo Space Group или NSG — это первая инвестиция PIF, ориентированная на космическую отрасль. Она будет направлена на развитие и расширение коммерческих космических операций в Саудовской Аравии, предоставляя инновационные спутниковые и космические решения на местном и глобальном уровнях", — отметили в PIF. Фонд также будет инвестировать в локализацию, технологии, стартапы и распространение знаний в космическом и спутниковом секторе Саудовской Аравии в рамках попытки стимулировать экономическую диверсификацию. В прошлом году Саудовская Аравия отправила в космос двух своих первых астронавтов, в том числе первую в королевстве женщину-космонавта Райяну Барнави.
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саудовская аравия
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освоение космоса, саудовская аравия, инвестиции
Экономика, освоение космоса, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, инвестиции
05:54 28.05.2024
 
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли

Саудовский инвестфонд создал Neo Space Group для развития космической отрасли

Космос
Космос
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ДОХА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей королевства, что стало его первой инвестицией в этот сектор, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление фонда.
"Neo Space Group или NSG — это первая инвестиция PIF, ориентированная на космическую отрасль. Она будет направлена на развитие и расширение коммерческих космических операций в Саудовской Аравии, предоставляя инновационные спутниковые и космические решения на местном и глобальном уровнях", — отметили в PIF.
Фонд также будет инвестировать в локализацию, технологии, стартапы и распространение знаний в космическом и спутниковом секторе Саудовской Аравии в рамках попытки стимулировать экономическую диверсификацию.
В прошлом году Саудовская Аравия отправила в космос двух своих первых астронавтов, в том числе первую в королевстве женщину-космонавта Райяну Барнави.
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Экономикаосвоение космосаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯинвестиции
 
 
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