https://1prime.ru/20240528/kosmos-848582389.html
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли - 28.05.2024, ПРАЙМ
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли
Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:54+0300
2024-05-28T05:54+0300
2024-05-28T05:54+0300
экономика
освоение космоса
саудовская аравия
инвестиции
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ДОХА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей королевства, что стало его первой инвестицией в этот сектор, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление фонда. "Neo Space Group или NSG — это первая инвестиция PIF, ориентированная на космическую отрасль. Она будет направлена на развитие и расширение коммерческих космических операций в Саудовской Аравии, предоставляя инновационные спутниковые и космические решения на местном и глобальном уровнях", — отметили в PIF. Фонд также будет инвестировать в локализацию, технологии, стартапы и распространение знаний в космическом и спутниковом секторе Саудовской Аравии в рамках попытки стимулировать экономическую диверсификацию. В прошлом году Саудовская Аравия отправила в космос двух своих первых астронавтов, в том числе первую в королевстве женщину-космонавта Райяну Барнави.
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освоение космоса, саудовская аравия, инвестиции
Экономика, освоение космоса, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, инвестиции
Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли
Саудовский инвестфонд создал Neo Space Group для развития космической отрасли
ДОХА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей королевства, что стало его первой инвестицией в этот сектор, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление фонда.
"Neo Space Group или NSG — это первая инвестиция PIF, ориентированная на космическую отрасль. Она будет направлена на развитие и расширение коммерческих космических операций в Саудовской Аравии, предоставляя инновационные спутниковые и космические решения на местном и глобальном уровнях", — отметили в PIF.
Фонд также будет инвестировать в локализацию, технологии, стартапы и распространение знаний в космическом и спутниковом секторе Саудовской Аравии в рамках попытки стимулировать экономическую диверсификацию.
В прошлом году Саудовская Аравия отправила в космос двух своих первых астронавтов, в том числе первую в королевстве женщину-космонавта Райяну Барнави.
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