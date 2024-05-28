https://1prime.ru/20240528/kosmos-848582389.html

Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли

Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли - 28.05.2024, ПРАЙМ

Саудовский инвестфонд создал компанию для развития космической отрасли

Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T05:54+0300

2024-05-28T05:54+0300

2024-05-28T05:54+0300

экономика

освоение космоса

саудовская аравия

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/32/828653257_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fbf1b2ab1e5ea979a05bc4cdb1a1214b.jpg

ДОХА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии в понедельник создал компанию Neo Space Group для развития спутниковой и космической отраслей королевства, что стало его первой инвестицией в этот сектор, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление фонда. "Neo Space Group или NSG — это первая инвестиция PIF, ориентированная на космическую отрасль. Она будет направлена на развитие и расширение коммерческих космических операций в Саудовской Аравии, предоставляя инновационные спутниковые и космические решения на местном и глобальном уровнях", — отметили в PIF. Фонд также будет инвестировать в локализацию, технологии, стартапы и распространение знаний в космическом и спутниковом секторе Саудовской Аравии в рамках попытки стимулировать экономическую диверсификацию. В прошлом году Саудовская Аравия отправила в космос двух своих первых астронавтов, в том числе первую в королевстве женщину-космонавта Райяну Барнави.

https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

освоение космоса, саудовская аравия, инвестиции