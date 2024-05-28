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Швейцарские банки резко сократили кредитование российских организаций

Швейцарские банки резко сократили кредитование российских организаций - 28.05.2024, ПРАЙМ

Швейцарские банки резко сократили кредитование российских организаций

Кредиты швейцарских банков российским юридическим лицам упали с 3,46 миллиарда евро в 2021 году до 617 миллионов евро на конец 2023 года из-за опасений санкций, | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T15:14+0300

2024-05-28T15:14+0300

2024-05-28T15:14+0300

экономика

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ЖЕНЕВА, 28 мая - ПРАЙМ. Кредиты швейцарских банков российским юридическим лицам упали с 3,46 миллиарда евро в 2021 году до 617 миллионов евро на конец 2023 года из-за опасений санкций, или на 82%, сообщает швейцарская газета Temps. "По состоянию на четвертый квартал 2023 года на счетах иностранных банков находилась дебиторская задолженность перед российскими юридическими лицами на сумму 53,57 миллиарда евро. Это на 49,8% меньше, чем в последней части 2021 года... швейцарские банки также последовали этому примеру: за тот же период непогашенные кредиты упали с 3,46 миллиарда евро до 617 миллионов евро", - говорится в материале. Журналисты считают, что это падение связано со страхом швейцарских банков нарушить санкции, введенные Западом против России с февраля 2022 года. "До конфликта на Украине швейцарские банки были менее подвержены российскому кредитованию, чем итальянские, французские и австрийские. Однако они были довольно активны в секторе финансовых инструментов для сырьевых товаров. В этой области цифры снизились с 525,90 миллиона франков до 1,08 миллиона франков в период с конца 2021 года по конец 2023 года", - уточняют в газете. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

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швейцария, россия