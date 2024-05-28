https://1prime.ru/20240528/kuba-848611693.html

США разрешили Кубе часть финансовых операций

США разрешили Кубе часть финансовых операций - 28.05.2024, ПРАЙМ

США разрешили Кубе часть финансовых операций

США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы,... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:15+0300

2024-05-28T17:15+0300

2024-05-28T17:15+0300

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куба

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ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы, говорится в заявлении американского Минфина."Нормативные изменения обновляют и уточняют разрешения на поддержку интернет-услуг в целях содействия свободе интернета на Кубе, поддержки независимых кубинских предпринимателей из частного сектора и расширения доступа к определенным финансовым услугам для кубинского народа", - сообщили в ведомстве.Как уточняется, США разрешают "частным независимым предпринимателям" из числа граждан Кубы открывать, вести и удаленно использовать банковские счета в США, в том числе через платформы онлайн-платежей, независимо от того, находится ли владелец счета в США, на Кубе или в другой стране.Кроме того, Минфин авторизует денежные переводы с представителями кубинского частного сектора, которые происходят за пределами США, и при которых отправитель с получателем не находятся под американской юрисдикцией. Ранее такие транзакции были разрешены до сентября 2019 года, но потом запрещены.

https://1prime.ru/20240517/udobreniya-848293802.html

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сша, куба