https://1prime.ru/20240528/lada-848604493.html

"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ

"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ - 28.05.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ

"АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:42+0300

2024-05-28T14:42+0300

2024-05-28T14:42+0300

автоваз

lada

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/11/840841177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aea5afd4f2b53519996ed9e6b5d365eb.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в сообщении автопроизводителя. "Главным событием для поклонников Lada в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13.00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada состоится первая презентация новинки бренда", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" напомнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. "Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - добавили в компании. Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, lada