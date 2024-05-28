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"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ - 28.05.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ
"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ - 28.05.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ
"АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:42+0300
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автоваз
lada
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в сообщении автопроизводителя. "Главным событием для поклонников Lada в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13.00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada состоится первая презентация новинки бренда", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" напомнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. "Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - добавили в компании. Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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автоваз, lada
АвтоВАЗ, Lada
14:42 28.05.2024
 
"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ

"АвтоВАЗ" презентует свою новинку Lada Iskra на ПМЭФ 5 июня

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
ПМЭФ-2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в сообщении автопроизводителя.
"Главным событием для поклонников Lada в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13.00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada состоится первая презентация новинки бренда", - отмечается в сообщении.
В "АвтоВАЗе" напомнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
"Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - добавили в компании.
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
 
АвтоВАЗLada
 
 
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