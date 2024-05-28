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В Латвии призвали не препятствовать Киеву бить по России западным оружием - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В Латвии призвали не препятствовать Киеву бить по России западным оружием
В Латвии призвали не препятствовать Киеву бить по России западным оружием - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Латвии призвали не препятствовать Киеву бить по России западным оружием
У Запада нет оснований препятствовать Украине бить оружием союзников по российской территории. Таким мнением в интервью американскому каналу CNN поделился... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:20+0300
2024-05-28T09:20+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. У Запада нет оснований препятствовать Украине бить оружием союзников по российской территории. Таким мнением в интервью американскому каналу CNN поделился президент Латвии Эдгарс Ринкевичс."Я абсолютно согласен с генсеком НАТО. Я думаю, что он прав. Это довольно важный момент, и мне кажется, нет никакой рациональной, прагматичной причины не позволить Украине использовать это вооружение против России самым эффективным образом", — сказал латвийский лидер.По словам Ринкевичса, речь идет о законных военных целях, а не о городах или гражданских лицах. Кроме того, подобная ситуация сложилась из-за неспособности ЕС обеспечить Киеву достойную поддержку.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о необходимости снятия ограничений на удары по территории России, так как Украина имеет законное право на самооборону.
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россия, украина, латвия
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛАТВИЯ
09:20 28.05.2024
 
В Латвии призвали не препятствовать Киеву бить по России западным оружием

Ринкевичс: нет причин препятствовать Киеву бить по России оружием Запада

© Unsplash/Kristaps UngursВид на Ригу, Латвия
Вид на Ригу, Латвия
© Unsplash/Kristaps Ungurs
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. У Запада нет оснований препятствовать Украине бить оружием союзников по российской территории. Таким мнением в интервью американскому каналу CNN поделился президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Я абсолютно согласен с генсеком НАТО. Я думаю, что он прав. Это довольно важный момент, и мне кажется, нет никакой рациональной, прагматичной причины не позволить Украине использовать это вооружение против России самым эффективным образом", — сказал латвийский лидер.
По словам Ринкевичса, речь идет о законных военных целях, а не о городах или гражданских лицах. Кроме того, подобная ситуация сложилась из-за неспособности ЕС обеспечить Киеву достойную поддержку.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о необходимости снятия ограничений на удары по территории России, так как Украина имеет законное право на самооборону.
Американский флаг, Вашингтон, США
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