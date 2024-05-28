https://1prime.ru/20240528/likhachev-848602518.html

Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС

Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ

Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС

Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:57+0300

2024-05-28T13:57+0300

2024-05-28T13:57+0300

россия

магатэ

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС", — сказал он.По словам Лихачева, МАГАТЭ следует реализовать принципы безопасности и информировать мировое сообщество о реальных угрозах, с которыми сталкивается Запорожская атомная станция.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности.

https://1prime.ru/20240528/magate-848600536.html

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