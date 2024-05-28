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Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС
Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:57+0300
2024-05-28T13:57+0300
россия
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС", — сказал он.По словам Лихачева, МАГАТЭ следует реализовать принципы безопасности и информировать мировое сообщество о реальных угрозах, с которыми сталкивается Запорожская атомная станция.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности.
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россия, магатэ
РОССИЯ, МАГАТЭ
13:57 28.05.2024
 
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС

Лихачев назвал обстрелы ВСУ единственным риском для Запорожской АЭС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС", — сказал он.
По словам Лихачева, МАГАТЭ следует реализовать принципы безопасности и информировать мировое сообщество о реальных угрозах, с которыми сталкивается Запорожская атомная станция.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси
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