https://1prime.ru/20240528/likhachev-848602518.html
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС
Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:57+0300
2024-05-28T13:57+0300
2024-05-28T13:57+0300
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС", — сказал он.По словам Лихачева, МАГАТЭ следует реализовать принципы безопасности и информировать мировое сообщество о реальных угрозах, с которыми сталкивается Запорожская атомная станция.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности.
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россия, магатэ
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС
Лихачев назвал обстрелы ВСУ единственным риском для Запорожской АЭС
КАЛИНИНГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны ВСУ являются единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС", — сказал он.
По словам Лихачева, МАГАТЭ следует реализовать принципы безопасности и информировать мировое сообщество о реальных угрозах, с которыми сталкивается Запорожская атомная станция.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности.
В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси