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Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины
Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины
Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T23:33+0300
2024-05-28T23:33+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Прогноз формируется Росрыболовством, наукой отраслевой. Он сформирован. В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - рассказал Солодов. При этом он подчеркнул, что в любом случае количества красной рыбы, которая добывается в России, с избытком хватает для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт. "Дефицита точно не будет", - отметил губернатор.
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Экономика, КАМЧАТКА, Лосось
Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины
Губернатор Камчатки: прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Прогноз формируется Росрыболовством, наукой отраслевой. Он сформирован. В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - рассказал Солодов.
При этом он подчеркнул, что в любом случае количества красной рыбы, которая добывается в России, с избытком хватает для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт.
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"Дефицита точно не будет", - отметил губернатор.