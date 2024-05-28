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Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины
Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины
Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T23:33+0300
2024-05-28T23:34+0300
экономика
камчатка
лосось
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Прогноз формируется Росрыболовством, наукой отраслевой. Он сформирован. В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - рассказал Солодов. При этом он подчеркнул, что в любом случае количества красной рыбы, которая добывается в России, с избытком хватает для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт. "Дефицита точно не будет", - отметил губернатор.
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камчатка, лосось
Экономика, КАМЧАТКА, Лосось
23:33 28.05.2024 (обновлено: 23:34 28.05.2024)
 
Губернатор Камчатки дал прогноз по ценам лососевой путины

Губернатор Камчатки: прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛов горбуши во время лососевой путины
Лов горбуши во время лососевой путины - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогноз на цены лососевой путины в 2024 году умеренный, но дефицита красной рыбы не будет, ее с избытком хватает, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Прогноз формируется Росрыболовством, наукой отраслевой. Он сформирован. В целом мы должны понимать, что подходы лососевых имеют цикличный характер, и рыбный год чередуется с менее рыбным. Текущий 2024 год - прогноз умеренный. Он существенно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году прогноз был рекордный", - рассказал Солодов.
При этом он подчеркнул, что в любом случае количества красной рыбы, которая добывается в России, с избытком хватает для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт.
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"Дефицита точно не будет", - отметил губернатор.
 
ЭкономикаКАМЧАТКАЛосось
 
 
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