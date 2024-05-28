https://1prime.ru/20240528/luna-848601473.html
ГД ратифицировала соглашения о Международной лунной станции
ГД ратифицировала соглашения о Международной лунной станции - 28.05.2024, ПРАЙМ
ГД ратифицировала соглашения о Международной лунной станции
Государственная Дума ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:44+0300
2024-05-28T13:44+0300
2024-05-28T13:44+0300
луна
госдума
россия
китай
космос
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции.Соответствующий документ правительство внесло в марте. Реализация соглашения поспособствует укреплению российско-китайского стратегического партнерства, развитию совместной деятельности в космосе, а также закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства.Отмечается, что Международная научная лунная станция (МНСЛ) будет создана для проведения научно-исследовательских работ, экспериментов и проверки технологий. На станции планируется проверить возможжность ее длительного использования с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
https://1prime.ru/20240516/luna-848223854.html
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луна, госдума, россия, китай, космос
Луна, Госдума, РОССИЯ, КИТАЙ, космос
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции.
Соответствующий документ правительство внесло в марте. Реализация соглашения поспособствует укреплению российско-китайского стратегического партнерства, развитию совместной деятельности в космосе, а также закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства.
Отмечается, что Международная научная лунная станция (МНСЛ) будет создана для проведения научно-исследовательских работ, экспериментов и проверки технологий. На станции планируется проверить возможжность ее длительного использования с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Глава "Роскосмоса" анонсировал "экспансию" Луны Россией и Китаем