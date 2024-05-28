https://1prime.ru/20240528/maduro-848585642.html

Мадуро объяснил, почему Запад помешал России и Украине заключить мир

Мадуро объяснил, почему Запад помешал России и Украине заключить мир - 28.05.2024, ПРАЙМ

Мадуро объяснил, почему Запад помешал России и Украине заключить мир

Американское правительство и европейские элиты мешали подписанию мирного соглашения между Киевом и Москвой с целью обеспечения доходов западным производителям... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T08:17+0300

2024-05-28T08:17+0300

2024-05-28T08:17+0300

политика

россия

украина

николас мадуро

мирные переговоры

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МЕХИКО, 28 мая - ПРАЙМ. Американское правительство и европейские элиты мешали подписанию мирного соглашения между Киевом и Москвой с целью обеспечения доходов западным производителям оружия. Об этом заявил в эфире телепрограммы "С Мадуро +" президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит Европейского союза был — не подписывать. Разобьем Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейных компаний", — пояснил он.В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода Вооруженных сил РФ от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой, издав соответствующий указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия же никогда не отказывалась от переговоров. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он сказал, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240526/peregovory-848518042.html

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россия, украина, николас мадуро, мирные переговоры