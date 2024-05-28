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В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси
В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси
Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси продолжались около трех часов в аэропорту Калининграда, сообщил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:31+0300
2024-05-28T13:31+0300
2024-05-28T13:51+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси продолжались около трех часов в аэропорту Калининграда, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что Безопасность Запорожской АЭС стала основной темой двусторонних консультаций на фоне продолжающихся провокаций ВСУ. Лихачев в свою очередь подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности ЗАЭС."Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", — сказано в сообщении госкорпорации.По словам Лихачева, ВСУ нарастили давление на ЗАЭС, увеличив число БПЛА, которые успешно сбиваются российской армией.Гросси в свою очередь отметил, что по итогам переговоров удалось достичь понимания по дальнейшему укрпелению безопасности станции.Кроме того, были обсуждены другие аспекты сотрудничества, включая перспективы развития мировой атомной энергетики. Стороны также подтвердили договоренность о дальнейших контактах на регулярной основе.
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россия, росатом, магатэ
В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси
Переговоры Лихачева и Гросси в аэропорту Калининграда длились почти три часа
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси продолжались около трех часов в аэропорту Калининграда, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что Безопасность Запорожской АЭС стала основной темой двусторонних консультаций на фоне продолжающихся провокаций ВСУ. Лихачев в свою очередь подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности ЗАЭС.
"Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", — сказано в сообщении госкорпорации.
По словам Лихачева, ВСУ нарастили давление на ЗАЭС, увеличив число БПЛА, которые успешно сбиваются российской армией.
Гросси в свою очередь отметил, что по итогам переговоров удалось достичь понимания по дальнейшему укрпелению безопасности станции.
Кроме того, были обсуждены другие аспекты сотрудничества, включая перспективы развития мировой атомной энергетики. Стороны также подтвердили договоренность о дальнейших контактах на регулярной основе.
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС