https://1prime.ru/20240528/magate-848600536.html

В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси

В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Калиниграде завершились переговоры Лихачева и Гросси

Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси продолжались около трех часов в аэропорту Калининграда, сообщил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:31+0300

2024-05-28T13:31+0300

2024-05-28T13:51+0300

россия

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49fdd4473f5a74fd296f4f66db04e10.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси продолжались около трех часов в аэропорту Калининграда, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что Безопасность Запорожской АЭС стала основной темой двусторонних консультаций на фоне продолжающихся провокаций ВСУ. Лихачев в свою очередь подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности ЗАЭС."Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", — сказано в сообщении госкорпорации.По словам Лихачева, ВСУ нарастили давление на ЗАЭС, увеличив число БПЛА, которые успешно сбиваются российской армией.Гросси в свою очередь отметил, что по итогам переговоров удалось достичь понимания по дальнейшему укрпелению безопасности станции.Кроме того, были обсуждены другие аспекты сотрудничества, включая перспективы развития мировой атомной энергетики. Стороны также подтвердили договоренность о дальнейших контактах на регулярной основе.

https://1prime.ru/20240517/zaes-848294154.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росатом, магатэ