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Фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6% - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6%
Фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6% - 28.05.2024, ПРАЙМ
Фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6%
Семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", и фактическая ставка НДФЛ для них... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:08+0300
2024-05-28T22:08+0300
минфин
малоимущие
ндфл
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России, говорится в материалах Минфина РФ. "В рамках справедливого налогообложения снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка", – говорится в документе. "Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% (т.е. ставка НДФЛ для них фактически составит 6%)", – поясняет Минфин. Данную поддержку Минфин сравнивает с "кэшбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. "При этом оформить налоговую выплату можно будет быстро с помощью эффективно работающих в России механизмов оказания социальной поддержки", – подчеркивается в документах. По расчетам авторов, ее сможет получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране. В условиях 2025 года, по предварительным расчетам Минфина, речь идет о семьях с доходом в пределах 319,194 тысячи рублей в год на человека. То есть, семьи из четырех человек, где двое детей, для получения выплаты должны иметь общий доход не более 1,3 миллиона рублей в год. Таким образом, налоговый "кэшбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысячи рублей на каждого, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей - если работает только один. "Важно, что в связи с данными выплатами, нагрузка на региональные бюджеты не увеличится. Указанное пособие семьям с невысокими доходами с двумя и более детьми будет предоставляться исключительно из средств федерального бюджета", - подчеркивает министерство.
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минфин, малоимущие, ндфл, прогрессивная шкала ндфл
Минфин, малоимущие, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ
22:08 28.05.2024
 
Фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6%

Минфин: фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПразднование Нового года
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России, говорится в материалах Минфина РФ.
"В рамках справедливого налогообложения снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка", – говорится в документе.
"Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% (т.е. ставка НДФЛ для них фактически составит 6%)", – поясняет Минфин.
Данную поддержку Минфин сравнивает с "кэшбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. "При этом оформить налоговую выплату можно будет быстро с помощью эффективно работающих в России механизмов оказания социальной поддержки", – подчеркивается в документах. По расчетам авторов, ее сможет получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране.
В условиях 2025 года, по предварительным расчетам Минфина, речь идет о семьях с доходом в пределах 319,194 тысячи рублей в год на человека. То есть, семьи из четырех человек, где двое детей, для получения выплаты должны иметь общий доход не более 1,3 миллиона рублей в год. Таким образом, налоговый "кэшбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысячи рублей на каждого, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей - если работает только один.
"Важно, что в связи с данными выплатами, нагрузка на региональные бюджеты не увеличится. Указанное пособие семьям с невысокими доходами с двумя и более детьми будет предоставляться исключительно из средств федерального бюджета", - подчеркивает министерство.
 
МинфинмалоимущиеНДФЛпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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