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Минфин предложил повысить порог для УСН

Минфин предложил повысить порог для УСН - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить порог для УСН

Минфин РФ предложил повысить пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и ввести обязанность уплаты НДС для компаний с доходами более 60... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:07+0300

2024-05-28T22:07+0300

2024-05-28T22:07+0300

налоги

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил повысить пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и ввести обязанность уплаты НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей за налоговый период, говорится в материалах министерства. "Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса", – говорится в документах. "Предлагается увеличить пороги УСН по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 200 миллионов рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей", - уточняется в документе. В 2023 году лимит для применения "упрощенки" составлял 251,4 миллиона рублей. Одновременно Минфин предлагает отказаться от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20% - для "доходы минус расходы". Сейчас базовая ставка налога при объекте налогообложения "доходы" составляет 6%, а "доходы минус расходы" 15%, но для компаний, приближающихся к пограничным значениям по доходам и численности сотрудников, действуют повышенные ставки. В части выплаты НДС бизнесу будет предложена альтернатива на выбор. Первый вариант - общий режим со ставкой 20% либо 10% для определенной категории товаров. Второй вариант – уплата НДС по ставке 5%, но без права на вычеты для бизнеса с доходом до 250 миллионов рублей в год, и 7% также без права на вычеты - для доходов выше этого порога. Минфин отмечает, что 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 миллионов рублей в год. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН - основную долю среди них составляют предприятия в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания. "Цель введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, – выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса", - уточняется в документе. Минфин также указывает, что вместе с обязанностью по уплате НДС предприятия получат возможность масштабировать свой бизнес, в том числе потому, что госкомпании и крупный бизнес смогут заключать с ними контракты.

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минфин рф