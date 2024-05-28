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Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы

Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы

Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:13+0300

2024-05-28T10:13+0300

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минпромторг

ретейл

новые регионы рф

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов."Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ретейла 2024".По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, ретейл, новые регионы рф