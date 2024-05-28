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Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы
Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы
Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:13+0300
2024-05-28T10:25+0300
минпромторг
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов."Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ретейла 2024".По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".
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минпромторг, ретейл, новые регионы рф
Минпромторг, ретейл, новые регионы РФ
10:13 28.05.2024 (обновлено: 10:25 28.05.2024)
 
Минпромторг поддержит ретейлеров, которые решат выйти в новые регионы

Кузнецов: Минпромторг поддержит ретейлеров, выходящих в новые российские регионы

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.
"Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ретейла 2024".
По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".
 
Минпромторгретейлновые регионы РФ
 
 
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