https://1prime.ru/20240528/minpromtorg-848597140.html
Законопроект сенаторов о маркетплейсах готов, заявили в Минпромторге
Законопроект сенаторов о маркетплейсах готов, заявили в Минпромторге - 28.05.2024, ПРАЙМ
Законопроект сенаторов о маркетплейсах готов, заявили в Минпромторге
ЗАКОНОПРОЕКТ СЕНАТОРОВ О МАРКЕТПЛЕЙСАХ ГОТОВ, НА НЕГО МИНПРОМТОРГ РФ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ - ЗАММИНИСТРА ЕВТУХОВ | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:40+0300
2024-05-28T12:40+0300
2024-05-28T12:40+0300
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЗАКОНОПРОЕКТ СЕНАТОРОВ О МАРКЕТПЛЕЙСАХ ГОТОВ, НА НЕГО МИНПРОМТОРГ РФ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ - ЗАММИНИСТРА ЕВТУХОВ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_c537cd33e4b5da5c77623c5bf8ea4a84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг
Законопроект сенаторов о маркетплейсах готов, заявили в Минпромторге
Евтухов: законопроект сенаторов о маркетплейсах готов