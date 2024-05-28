https://1prime.ru/20240528/morozhenoe-848582142.html

Продажи мороженого в России выросли почти на треть

Продажи мороженого в России выросли почти на треть - 28.05.2024, ПРАЙМ

Продажи мороженого в России выросли почти на треть

Продажи мороженого в России в конце мая - с 20 по 26-е числа месяца - оказались почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличились они... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T05:47+0300

2024-05-28T05:47+0300

2024-05-28T05:47+0300

экономика

мороженое

россия

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Продажи мороженого в России в конце мая - с 20 по 26-е числа месяца - оказались почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличились они и по сравнению с предшествующей неделей, при этом средний чек не изменился, рассказали РИА Новости опрошенные представители торговли. Так, по данным IT-компании "Эвотор", с 20 по 26 мая текущего года "средние продажи киосков с мороженым выросли на 27% в штуках и на 28% в рублях" по сравнению с прошлым годом. "Средний чек покупки не изменился - 210 рублей. Но средняя стоимость мороженого выросла на 17% - до 70 рублей", - добавили там. Отмечается, что в Москве динамика была сильнее на фоне более резкого контраста погоды, поскольку в 2023 году конец мая был более дождливым и холодным. При этом москвичи, так же как и россияне в целом, выбирают мороженое подешевле - средний чек в столице составил 187 рублей (-6% к прошлом году) при средней цене мороженого в 99 рублей (+11%). В свою очередь в сети "Перекресток" зафиксировали, что продажи мороженого с 20 по 26 мая оказались "на 34% выше" в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года, и на 22% - по сравнению с предыдущей неделей (с 13 по 19 мая). А во "Вкусвилле" заявили, что продажи данного продукта в магазинах сети за этот период "выросли на 29% в сравнении с предыдущей неделей" в денежном выражении, а неделю ранее рост составлял 46%, что связано с приходом тепла. Кроме того, в исследовательской компании NielsenIQ рассказали агентству, что спрос на мороженое растет и в разрезе всего года. Например, в натуральном выражении продажи за январь-апрель выросли на 16,2% относительно аналогичного периода прошлого года и на 11,3% за апрель-май (до 12 мая) год к году, в денежном выражении продажи увеличились на 21,2% и на 20,2% соответственно.

https://1prime.ru/20240516/morozhenoe-848249806.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мороженое, россия