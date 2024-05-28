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Продажи мороженого в России выросли почти на треть - 28.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240528/morozhenoe-848582142.html
Продажи мороженого в России выросли почти на треть
Продажи мороженого в России выросли почти на треть - 28.05.2024, ПРАЙМ
Продажи мороженого в России выросли почти на треть
Продажи мороженого в России в конце мая - с 20 по 26-е числа месяца - оказались почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличились они... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:47+0300
2024-05-28T05:47+0300
экономика
мороженое
россия
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Продажи мороженого в России в конце мая - с 20 по 26-е числа месяца - оказались почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличились они и по сравнению с предшествующей неделей, при этом средний чек не изменился, рассказали РИА Новости опрошенные представители торговли. Так, по данным IT-компании "Эвотор", с 20 по 26 мая текущего года "средние продажи киосков с мороженым выросли на 27% в штуках и на 28% в рублях" по сравнению с прошлым годом. "Средний чек покупки не изменился - 210 рублей. Но средняя стоимость мороженого выросла на 17% - до 70 рублей", - добавили там. Отмечается, что в Москве динамика была сильнее на фоне более резкого контраста погоды, поскольку в 2023 году конец мая был более дождливым и холодным. При этом москвичи, так же как и россияне в целом, выбирают мороженое подешевле - средний чек в столице составил 187 рублей (-6% к прошлом году) при средней цене мороженого в 99 рублей (+11%). В свою очередь в сети "Перекресток" зафиксировали, что продажи мороженого с 20 по 26 мая оказались "на 34% выше" в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года, и на 22% - по сравнению с предыдущей неделей (с 13 по 19 мая). А во "Вкусвилле" заявили, что продажи данного продукта в магазинах сети за этот период "выросли на 29% в сравнении с предыдущей неделей" в денежном выражении, а неделю ранее рост составлял 46%, что связано с приходом тепла. Кроме того, в исследовательской компании NielsenIQ рассказали агентству, что спрос на мороженое растет и в разрезе всего года. Например, в натуральном выражении продажи за январь-апрель выросли на 16,2% относительно аналогичного периода прошлого года и на 11,3% за апрель-май (до 12 мая) год к году, в денежном выражении продажи увеличились на 21,2% и на 20,2% соответственно.
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мороженое, россия
Экономика, мороженое, РОССИЯ
05:47 28.05.2024
 
Продажи мороженого в России выросли почти на треть

Исследование: продажи мороженого в России в мае выросли почти на треть

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Продажи мороженого в России в конце мая - с 20 по 26-е числа месяца - оказались почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличились они и по сравнению с предшествующей неделей, при этом средний чек не изменился, рассказали РИА Новости опрошенные представители торговли.
Так, по данным IT-компании "Эвотор", с 20 по 26 мая текущего года "средние продажи киосков с мороженым выросли на 27% в штуках и на 28% в рублях" по сравнению с прошлым годом. "Средний чек покупки не изменился - 210 рублей. Но средняя стоимость мороженого выросла на 17% - до 70 рублей", - добавили там.
Отмечается, что в Москве динамика была сильнее на фоне более резкого контраста погоды, поскольку в 2023 году конец мая был более дождливым и холодным. При этом москвичи, так же как и россияне в целом, выбирают мороженое подешевле - средний чек в столице составил 187 рублей (-6% к прошлом году) при средней цене мороженого в 99 рублей (+11%).
В свою очередь в сети "Перекресток" зафиксировали, что продажи мороженого с 20 по 26 мая оказались "на 34% выше" в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года, и на 22% - по сравнению с предыдущей неделей (с 13 по 19 мая). А во "Вкусвилле" заявили, что продажи данного продукта в магазинах сети за этот период "выросли на 29% в сравнении с предыдущей неделей" в денежном выражении, а неделю ранее рост составлял 46%, что связано с приходом тепла.
Кроме того, в исследовательской компании NielsenIQ рассказали агентству, что спрос на мороженое растет и в разрезе всего года. Например, в натуральном выражении продажи за январь-апрель выросли на 16,2% относительно аналогичного периода прошлого года и на 11,3% за апрель-май (до 12 мая) год к году, в денежном выражении продажи увеличились на 21,2% и на 20,2% соответственно.
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СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России
16 мая, 17:32
 
ЭкономикамороженоеРОССИЯ
 
 
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