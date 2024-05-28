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Назван "средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240528/moshenniki-848581606.html
Назван "средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков
Назван "средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков - 28.05.2024, ПРАЙМ
Назван "средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков
"Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков - физических и юридических лиц - в первом квартале 2024 года снизился на 19% по сравнению с... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:26+0300
2024-05-28T05:26+0300
экономика
банки
кибермошенники
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков - физических и юридических лиц - в первом квартале 2024 года снизился на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил 14,5 тысячи рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. При этом у клиентов - физлиц в среднем аферисты похищали по 13,6 тысячи рублей, у компаний - по 885 тысяч рублей. Всего, по данным ЦБ, у граждан мошенникам за первые три месяца текущего года удалось украсть 3,998 миллиарда рублей, а у юрлиц – 265 миллионов рублей. При этом, по данным ЦБ, снизился и средний чек спасенных банками средств. Так, в отчетном периоде средняя сумма спасенных средств составила почти 148 тысяч рублей. При этом в первом квартале прошлого года кредитным организациям удалось предотвратить хищение в среднем 261 тысячи рублей. Накануне Банк России сообщил, что мошенникам в первом квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год.
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банки, кибермошенники
Экономика, Банки, кибермошенники
05:26 28.05.2024
 
Назван "средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков

ЦБ: мошенники в I квартале крали у клиентов банков в среднем 14,5 тыс рублей

© fotolia.com / SergeyИнтернет-преступник
Интернет-преступник - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / Sergey
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков - физических и юридических лиц - в первом квартале 2024 года снизился на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил 14,5 тысячи рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
При этом у клиентов - физлиц в среднем аферисты похищали по 13,6 тысячи рублей, у компаний - по 885 тысяч рублей. Всего, по данным ЦБ, у граждан мошенникам за первые три месяца текущего года удалось украсть 3,998 миллиарда рублей, а у юрлиц – 265 миллионов рублей.
При этом, по данным ЦБ, снизился и средний чек спасенных банками средств.
Так, в отчетном периоде средняя сумма спасенных средств составила почти 148 тысяч рублей. При этом в первом квартале прошлого года кредитным организациям удалось предотвратить хищение в среднем 261 тысячи рублей.
Накануне Банк России сообщил, что мошенникам в первом квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год.
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ЭкономикаБанкикибермошенники
 
 
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