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Минфин предложил снизить страховые взносы для субъектов МСП до 7,6 с 15% - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил снизить страховые взносы для субъектов МСП до 7,6 с 15%
Минфин предложил снизить страховые взносы для субъектов МСП до 7,6 с 15% - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил снизить страховые взносы для субъектов МСП до 7,6 с 15%
Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:05+0300
2024-05-28T22:06+0300
минфин
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в материалах министерства. "Также будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей)", - сообщает министерство. Министерство напомнило, что "ранее в период пандемии порог страховых взносов для всех МСП уже был снижен с 30% до 15% - эта мера логично продолжает курс на снижение нагрузки на малый бизнес страны".
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минфин
Минфин
22:05 28.05.2024 (обновлено: 22:06 28.05.2024)
 
Минфин предложил снизить страховые взносы для субъектов МСП до 7,6 с 15%

Минфин РФ предложил снизить страховые взносы для субъектов МСП до 7,6% с 15%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в материалах министерства.
"Также будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей)", - сообщает министерство.
Министерство напомнило, что "ранее в период пандемии порог страховых взносов для всех МСП уже был снижен с 30% до 15% - эта мера логично продолжает курс на снижение нагрузки на малый бизнес страны".
 
Минфин
 
 
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