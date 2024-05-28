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МВФ пообещал Европе вечный рост цен на энергоносители - 28.05.2024, ПРАЙМ
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МВФ пообещал Европе вечный рост цен на энергоносители
МВФ пообещал Европе вечный рост цен на энергоносители - 28.05.2024, ПРАЙМ
МВФ пообещал Европе вечный рост цен на энергоносители
Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T19:36+0300
2024-05-28T19:37+0300
энергетика
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает европейскую экономику более чувствительной в перебоям в поставках, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Война может привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность за счет рост доли энергетических расходов в ВВП, таким образом, сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в поставках энергоносителей", - говорится в документе организации. Как указывается в докладе МВФ, энергетические санкции в отношении РФ, план отказа от поставок углеводородов к 2030 году, а также торговые ограничения окажут "смешанный эффект" на энергобезопасность Европы в среднесрочной перспективе. "Несмотря на рост поставок энергоносителей в Европу, цены на них после войны остаются выше… В результате, несмотря на некоторое сокращение энергопотребления, прогнозируется, что энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2% ВВП", - добавили в фонде.
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Энергетика
19:36 28.05.2024 (обновлено: 19:37 28.05.2024)
 
МВФ пообещал Европе вечный рост цен на энергоносители

МВФ: из-за конфликта на Украине в Европе будут постоянно дорожать энергоносители

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает европейскую экономику более чувствительной в перебоям в поставках, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Война может привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность за счет рост доли энергетических расходов в ВВП, таким образом, сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в поставках энергоносителей", - говорится в документе организации.
Как указывается в докладе МВФ, энергетические санкции в отношении РФ, план отказа от поставок углеводородов к 2030 году, а также торговые ограничения окажут "смешанный эффект" на энергобезопасность Европы в среднесрочной перспективе.
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"Несмотря на рост поставок энергоносителей в Европу, цены на них после войны остаются выше… В результате, несмотря на некоторое сокращение энергопотребления, прогнозируется, что энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2% ВВП", - добавили в фонде.
 
Энергетика
 
 
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