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Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой" - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой"
Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой" - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой"
Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:09+0300
2024-05-28T22:15+0300
налоги
минфин
прибыль
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, говорится в материалах ведомства. "Принято решение о повышении налога на прибыль с 20% до 25%. Российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть. Для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило им существенно нарастить прибыль", - говорится в тексте. Отмечается, что действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль – одна из самых низких среди развитых экономик. "Важно сохранение т.н. "дедушкиной оговорки" - сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства. То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах. Минфин отмечает, что в различных преференциальных режимах, в т.ч. региональных – СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР - ничего для бизнеса также не поменяется. "Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство. "На бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр", - отмечается также в материалах. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес, отмечает Минфин. "Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ", - говорится в материалах.
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минфин, прибыль
Налоги, Минфин, прибыль
22:09 28.05.2024 (обновлено: 22:15 28.05.2024)
 
Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой"

Минфин РФ: ставка налога на прибыль увеличится с 20 до 25%

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, говорится в материалах ведомства.
"Принято решение о повышении налога на прибыль с 20% до 25%. Российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть. Для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило им существенно нарастить прибыль", - говорится в тексте.
Отмечается, что действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль – одна из самых низких среди развитых экономик.
"Важно сохранение т.н. "дедушкиной оговорки" - сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства. То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах.
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Минфин отмечает, что в различных преференциальных режимах, в т.ч. региональных – СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР - ничего для бизнеса также не поменяется.
"Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство.
"На бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр", - отмечается также в материалах.
Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес, отмечает Минфин. "Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ", - говорится в материалах.
 
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