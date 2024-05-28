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Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой"

Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой" - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой"

Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:09+0300

2024-05-28T22:09+0300

2024-05-28T22:15+0300

налоги

минфин

прибыль

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства, говорится в материалах ведомства. "Принято решение о повышении налога на прибыль с 20% до 25%. Российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть. Для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило им существенно нарастить прибыль", - говорится в тексте. Отмечается, что действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль – одна из самых низких среди развитых экономик. "Важно сохранение т.н. "дедушкиной оговорки" - сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства. То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", - добавляется в материалах. Минфин отмечает, что в различных преференциальных режимах, в т.ч. региональных – СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР - ничего для бизнеса также не поменяется. "Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", - заключает ведомство. "На бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр", - отмечается также в материалах. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес, отмечает Минфин. "Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20240528/bogatye-848617142.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, прибыль