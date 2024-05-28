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Минфин подготовил изменения по выстраиванию справедливой налоговой системы

Минфин подготовил изменения по выстраиванию справедливой налоговой системы - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин подготовил изменения по выстраиванию справедливой налоговой системы

Министерство финансов России подготовило проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:06+0300

2024-05-28T22:06+0300

2024-05-28T22:06+0300

экономика

минфин

налоговая система

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России подготовило проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах Минфина РФ. "Нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов", - говорится в материалах. Там отмечается, что налоговая система, также "должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов". "Выстраивание справедливой налоговой системы, вырабатываемой со всеми заинтересованными сторонами, как раз закладывает основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы", - считает Минфин. Министерство уточняет, что "важно в 2024 году определить долгосрочные устойчивые источники финансирования бюджетных обязательств, что будет являться залогом стабильности налоговых условий на 6 лет, а, возможно, и на более долгий срок". "Что касается непосредственно параметров справедливой налоговой системы - они выработаны вследствие широкой общественной дискуссии. На площадке Государственной Думы, в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также там обсудили меры по сохранению ее устойчивости – она должна как давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, так и повышать мотивацию для работы бизнеса в нашей стране", - отмечается в материалах министерства. "С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года", - заключается в материалах.

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минфин, налоговая система