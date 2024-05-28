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Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
Добровольный отказ бизнеса от схем дробления позволит ему избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии. Об этом говорится в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:14+0300
2024-05-28T22:14+0300
2024-05-28T22:49+0300
налоги
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амнистия
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Добровольный отказ бизнеса от схем дробления позволит ему избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии. Об этом говорится в материалах Министерства финансов России."В контексте выстраивания справедливой налоговой системы очень важна амнистия для малого и среднего бизнеса, о которой говорил президент в послании", – говорится в документе. Подчеркивается, что такую амнистию предложат бизнесу, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую". Минфин также призвал закрепить в российском законодательстве понятие дробления бизнеса. В ведомстве отметил, что предприниматель, отказавшить от дробления с 2025 года, то неуплаченные налоги за 2022 и 2023 годы взыскиваться не будут, а соответствующие задолженности спишут. По словам авторов инициативы, нагрузка для малого бизнеса на "упрощенке" ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения. На этом фоне на практике происходило дробление бизнеса и появление неравной конкуренции, отметили они. Минфин намерен дать предпринимателям, допускавшим такие схемы, возможность перестроиться.
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минфин, амнистия
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
Минфин России предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Добровольный отказ бизнеса от схем дробления позволит ему избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии. Об этом говорится в материалах Министерства финансов России.
"В контексте выстраивания справедливой налоговой системы очень важна амнистия для малого и среднего бизнеса, о которой говорил президент в послании", – говорится в документе.
Подчеркивается, что такую амнистию предложат бизнесу, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую".
Минфин также призвал закрепить в российском законодательстве понятие дробления бизнеса. В ведомстве отметил, что предприниматель, отказавшить от дробления с 2025 года, то неуплаченные налоги за 2022 и 2023 годы взыскиваться не будут, а соответствующие задолженности спишут.
По словам авторов инициативы, нагрузка для малого бизнеса на "упрощенке" ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения. На этом фоне на практике происходило дробление бизнеса и появление неравной конкуренции, отметили они. Минфин намерен дать предпринимателям, допускавшим такие схемы, возможность перестроиться.