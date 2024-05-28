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FT узнала о "смене настроений" у западных компаний по поводу России

FT узнала о "смене настроений" у западных компаний по поводу России - 28.05.2024, ПРАЙМ

FT узнала о "смене настроений" у западных компаний по поводу России

Намеревавшиеся уйти из России на фоне санкционного давления иностранные компании, начали менять свою точку зрения, сообщило издание Financial Times, со ссылкой... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:34+0300

2024-05-28T10:34+0300

2024-05-28T10:57+0300

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Намеревавшиеся уйти из России на фоне санкционного давления иностранные компании, начали менять свою точку зрения, сообщило издание Financial Times, со ссылкой на работающих с такими фирмами руководителей."Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. <...> Однако в настроениях произошло заметное изменение", — пишет издание. По словам опрошенных руководителей, сейчас уход из России для таких фирм становится невыгодным, так как предусматривает продажу предприятий в срочном порядке по неприемлемым ценам.Один из работающих с западными фирмами в России руководителей сообщил FT, что сейчас настроения "заметно изменились". По его мнению, в 2022-м компании видели в уходе с российского рынка "моральный императив", а сейчас это скорее вопрос о том, действительно ли нужно уходить."Вы хотите уйти? Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой", — пояснил он.Издание привело в качестве примера французскую Air Liquide, являющуюся одним из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности. В сентябре 2022 года он подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом об изменении своей деятельности в РФ с помощью передачи управления операциями. Но сделка так и не была одобрена правительством РФ и фирма осталась в подвешенном состоянии.

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