Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240528/nato-848585213.html
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ - 28.05.2024, ПРАЙМ
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
Североатлантический альянс вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:31+0300
2024-05-28T07:31+0300
политика
нато
россия
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/82497/67/824976719_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3d2a6e774381f2d693a8cea0754fedfb.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, вблизи границы России наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, растет интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, "включая нанесение ядерных ударов по нашей территории". "Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей", — отметил Кулишов. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82497/67/824976719_64:0:1848:1338_1920x0_80_0_0_ab254c85461c299eaf1d128064e0c351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, ядерное оружие
Политика, НАТО, РОССИЯ, ядерное оружие
07:31 28.05.2024
 
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ

Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

© AFP / US Air Force*Американский стратегический бомбардировщик B-52
*Американский стратегический бомбардировщик B-52 - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© AFP / US Air Force
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
По его словам, вблизи границы России наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, растет интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, "включая нанесение ядерных ударов по нашей территории".
"Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей", — отметил Кулишов.
Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг
Вчера, 10:23
 
ПолитикаНАТОРОССИЯядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала