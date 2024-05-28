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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ - 28.05.2024, ПРАЙМ
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
Североатлантический альянс вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:31+0300
2024-05-28T07:31+0300
2024-05-28T07:31+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, вблизи границы России наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, растет интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, "включая нанесение ядерных ударов по нашей территории". "Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей", — отметил Кулишов. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html
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нато, россия, ядерное оружие
Политика, НАТО, РОССИЯ, ядерное оружие
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
По его словам, вблизи границы России наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, растет интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, "включая нанесение ядерных ударов по нашей территории".
"Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей", — отметил Кулишов.
Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru
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