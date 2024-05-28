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НАТО не будет направлять войска на Украину, заявил Столтенберг - 28.05.2024, ПРАЙМ
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НАТО не будет направлять войска на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не будет направлять войска на Украину, заявил Столтенберг - 28.05.2024, ПРАЙМ
НАТО не будет направлять войска на Украину, заявил Столтенберг
НАТО не собирается направлять военный контингент на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед участием в заседании глав минобороны стран ЕС. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:38+0300
2024-05-28T12:38+0300
политика
россия
нато
украина
войска
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. НАТО не собирается направлять военный контингент на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед участием в заседании глав минобороны стран ЕС."Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя", — отметил он.По словам Столтенберга, снятие ограничений на использование украинскими войсками западного оружия для нанесения ударов по российской территории - это национальные решения стран-членов альянса.Ранее генсек организации выразил мнение о необходимости снятия ограничений на удары по территории России, так как Украина имеет законное право на самооборону.
https://1prime.ru/20240528/stoltenberg-848596462.html
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россия, нато, украина, войска
Политика, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, войска
12:38 28.05.2024
 
НАТО не будет направлять войска на Украину, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО не будет направлять солдат на Украину

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. НАТО не собирается направлять военный контингент на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед участием в заседании глав минобороны стран ЕС.
"Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя", — отметил он.
По словам Столтенберга, снятие ограничений на использование украинскими войсками западного оружия для нанесения ударов по российской территории - это национальные решения стран-членов альянса.
Ранее генсек организации выразил мнение о необходимости снятия ограничений на удары по территории России, так как Украина имеет законное право на самооборону.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
12:24
 
ПолитикаРОССИЯНАТОУКРАИНАвойска
 
 
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