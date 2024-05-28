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Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ
Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:04+0300
2024-05-28T22:04+0300
налоги
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год", - сказал Силуанов. "Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием", - уточнил он.
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минфин рф, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Минфин РФ, прогрессивная шкала НДФЛ
22:04 28.05.2024
 
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ

Минфин: прогрессивный НДФЛ в РФ затронет 3,2% населения с доходом выше 200 тыс руб в месяц

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ".
Мобильное приложение Налоги ФЛ. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год", - сказал Силуанов.
"Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием", - уточнил он.
 
НалогиМинфин РФпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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