https://1prime.ru/20240528/ndfl-848617252.html
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ
Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:04+0300
2024-05-28T22:04+0300
2024-05-28T22:04+0300
налоги
минфин рф
прогрессивная шкала ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/84090/85/840908576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fe57683f902e03c18673ee24fbc2453.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год", - сказал Силуанов. "Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием", - уточнил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84090/85/840908576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85a493ce5cbec9b7ac6c5c0cfaa86101.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин рф, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Минфин РФ, прогрессивная шкала НДФЛ
Минфин раскрыл, кого затронет прогрессивный НДФЛ
Минфин: прогрессивный НДФЛ в РФ затронет 3,2% населения с доходом выше 200 тыс руб в месяц
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей месяц, это 3,2% работающего населения России, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год", - сказал Силуанов.
"Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием", - уточнил он.