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НДФЛ на дивиденды до 2,4 млн руб останется 13%, заявил Минфин
НДФЛ на дивиденды до 2,4 млн руб останется 13%, заявил Минфин - 28.05.2024, ПРАЙМ
НДФЛ на дивиденды до 2,4 млн руб останется 13%, заявил Минфин
Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:16+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах министерства по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. "Что касается НДФЛ на дивиденды, действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы – 15%, без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль – тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды - то есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%", - отметили в министерстве. По оценке Минфина, сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка, который является важной составляющей финансово-экономической системы страны – люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов. "При данном решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%", - указали в Минфине.
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минфин рф, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Минфин РФ, прогрессивная шкала НДФЛ
НДФЛ на дивиденды до 2,4 млн руб останется 13%, заявил Минфин
Минфин: НДФЛ на дивиденды до 2,4 млн руб останется 13%, свыше - будет 15% без прогрессии
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сохранить действующую ставку НДФЛ на дивиденды до суммы 2,4 миллиона рублей в год в размере 13%, а свыше этой суммы – 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах министерства по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы.
"Что касается НДФЛ на дивиденды, действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы – 15%, без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль – тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды - то есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%", - отметили в министерстве.
По оценке Минфина, сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка, который является важной составляющей финансово-экономической системы страны – люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов.
"При данном решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%", - указали в Минфине.