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НДФЛ от продажи недвижимости до 2,4 млн руб останется на уровне 13%

НДФЛ от продажи недвижимости до 2,4 млн руб останется на уровне 13% - 28.05.2024, ПРАЙМ

НДФЛ от продажи недвижимости до 2,4 млн руб останется на уровне 13%

Налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, свыше этой суммы - 15% без... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:06+0300

2024-05-28T22:06+0300

2024-05-28T22:06+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, свыше этой суммы - 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах Минфина РФ. Во вторник министерство обнародовало свои предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, а свыше этой суммы - 15%, без дальнейшей прогрессии", - говорится в материалах Минфина в части изменений НДФЛ. При этом, как указывает министерство, льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физического лица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (5 лет для недвижимого имущества, 3 года для иного имущества - прим. Минфина), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.

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