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Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов
Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов - 28.05.2024, ПРАЙМ
Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов, в том... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:30+0300
2024-05-28T17:48+0300
александр новак
энергетика
нефтепродукты
экспорт
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС, а также держать на контроле топливообеспечение востока России и Крыма, сообщило правительство РФ.Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Госдумы."Александр Новак поручил принять меры, направленные на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза, а также держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны, а также Крыма, включая своевременные поставки по железной дороге в соответствии с графиком", - говорится в сообщении на сайте правительства.
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александр новак, нефтепродукты, экспорт
Александр Новак, Энергетика, нефтепродукты, экспорт
17:30 28.05.2024 (обновлено: 17:48 28.05.2024)
 
Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов

Новак поручил принять меры для недопущения серого экспорта топлива, в том числе через ЕАЭС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС, а также держать на контроле топливообеспечение востока России и Крыма, сообщило правительство РФ.
Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Госдумы.
"Александр Новак поручил принять меры, направленные на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза, а также держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны, а также Крыма, включая своевременные поставки по железной дороге в соответствии с графиком", - говорится в сообщении на сайте правительства.
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ЭнергетикаАлександр Новакнефтепродуктыэкспорт
 
 
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