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Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов

Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов - 28.05.2024, ПРАЙМ

Новак поручил не допускать серый экспорт нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов, в том... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:30+0300

2024-05-28T17:30+0300

2024-05-28T17:48+0300

александр новак

энергетика

нефтепродукты

экспорт

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС, а также держать на контроле топливообеспечение востока России и Крыма, сообщило правительство РФ.Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Госдумы."Александр Новак поручил принять меры, направленные на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза, а также держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны, а также Крыма, включая своевременные поставки по железной дороге в соответствии с графиком", - говорится в сообщении на сайте правительства.

https://1prime.ru/20240527/energetika-848572305.html

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александр новак, нефтепродукты, экспорт