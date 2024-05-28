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Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя

Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя - 28.05.2024, ПРАЙМ

Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя

Минцифры РФ хочет запретить госкомпаниям разрабатывать базовое программное обеспечение (ПО) только для внутреннего использования, если аналоги уже представлены... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:11+0300

2024-05-28T10:11+0300

2024-05-28T10:12+0300

россия

минцифры

технологии

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ хочет запретить госкомпаниям разрабатывать базовое программное обеспечение (ПО) только для внутреннего использования, если аналоги уже представлены на коммерческом рынке, и наоборот - при выводе госкомпаниями своего IT-бизнеса на рынок готово давать определенные послабления, заявил глава министерства Максут Шадаев в открытом диалоге на TAdviser SummIT. "Если мы говорим, что компания разрабатывает решения только для внутреннего использования и не планирует их дальнейшую коммерциализацию, то здесь мы будем предлагать ввести запрет на финансирование разработок базового ПО, аналоги которого есть на рынке", - сказал Шадаев. Однако если госкомпании принимают решение, что они целенаправленно развивают IT-бизнес, который ориентирован на внешнюю выручку, а не на внутренний заказ, такие разработки не попадут под запрет. Глава Минцифры отметил, что в стране есть госкомпании, которые выводят свои IT-дочки на рынок, и министерство не должно их ограничивать: "Мы должны очень внимательно следить, получают ли эти коммерческие дочки внешнюю выручку. И если крупная компания считает, что может развивать IT-бизнес, то в принципе мы готовы идти на определенные послабления". По словам министра, важно концентрировать финансовые ресурсы на развитие полноценных конкурентных рыночных разработчиков, которые могут предоставлять свои продукты и сервисы всему рынку. Он добавил, что Минцифры будет прорабатывать этот вопрос с госкомпаниями.

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россия, минцифры, технологии