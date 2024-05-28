Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/obespechenie-848588957.html
Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя
Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя - 28.05.2024, ПРАЙМ
Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя
Минцифры РФ хочет запретить госкомпаниям разрабатывать базовое программное обеспечение (ПО) только для внутреннего использования, если аналоги уже представлены... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:11+0300
2024-05-28T10:12+0300
россия
минцифры
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ хочет запретить госкомпаниям разрабатывать базовое программное обеспечение (ПО) только для внутреннего использования, если аналоги уже представлены на коммерческом рынке, и наоборот - при выводе госкомпаниями своего IT-бизнеса на рынок готово давать определенные послабления, заявил глава министерства Максут Шадаев в открытом диалоге на TAdviser SummIT. "Если мы говорим, что компания разрабатывает решения только для внутреннего использования и не планирует их дальнейшую коммерциализацию, то здесь мы будем предлагать ввести запрет на финансирование разработок базового ПО, аналоги которого есть на рынке", - сказал Шадаев. Однако если госкомпании принимают решение, что они целенаправленно развивают IT-бизнес, который ориентирован на внешнюю выручку, а не на внутренний заказ, такие разработки не попадут под запрет. Глава Минцифры отметил, что в стране есть госкомпании, которые выводят свои IT-дочки на рынок, и министерство не должно их ограничивать: "Мы должны очень внимательно следить, получают ли эти коммерческие дочки внешнюю выручку. И если крупная компания считает, что может развивать IT-бизнес, то в принципе мы готовы идти на определенные послабления". По словам министра, важно концентрировать финансовые ресурсы на развитие полноценных конкурентных рыночных разработчиков, которые могут предоставлять свои продукты и сервисы всему рынку. Он добавил, что Минцифры будет прорабатывать этот вопрос с госкомпаниями.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_fb31128eb2e317c0ebd2a89fc5b14eb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минцифры, технологии
РОССИЯ, Минцифры, Технологии
10:11 28.05.2024 (обновлено: 10:12 28.05.2024)
 
Госкомпаниям могут запретить создавать ПО лишь для себя

Минцифры хочет запретить госкомпаниям создавать ПО лишь для внутреннего пользования

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ хочет запретить госкомпаниям разрабатывать базовое программное обеспечение (ПО) только для внутреннего использования, если аналоги уже представлены на коммерческом рынке, и наоборот - при выводе госкомпаниями своего IT-бизнеса на рынок готово давать определенные послабления, заявил глава министерства Максут Шадаев в открытом диалоге на TAdviser SummIT.
"Если мы говорим, что компания разрабатывает решения только для внутреннего использования и не планирует их дальнейшую коммерциализацию, то здесь мы будем предлагать ввести запрет на финансирование разработок базового ПО, аналоги которого есть на рынке", - сказал Шадаев.
Однако если госкомпании принимают решение, что они целенаправленно развивают IT-бизнес, который ориентирован на внешнюю выручку, а не на внутренний заказ, такие разработки не попадут под запрет.
Глава Минцифры отметил, что в стране есть госкомпании, которые выводят свои IT-дочки на рынок, и министерство не должно их ограничивать: "Мы должны очень внимательно следить, получают ли эти коммерческие дочки внешнюю выручку. И если крупная компания считает, что может развивать IT-бизнес, то в принципе мы готовы идти на определенные послабления".
По словам министра, важно концентрировать финансовые ресурсы на развитие полноценных конкурентных рыночных разработчиков, которые могут предоставлять свои продукты и сервисы всему рынку. Он добавил, что Минцифры будет прорабатывать этот вопрос с госкомпаниями.
 
РОССИЯМинцифрыТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала