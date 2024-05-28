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Германия поставила в Россию одежду на рекордную стоимость

Германия поставила в Россию одежду на рекордную стоимость - 28.05.2024, ПРАЙМ

Германия поставила в Россию одежду на рекордную стоимость

Германия в марте экспортировала в Россию одежду на 15,95 миллиона евро - это рекордный уровень с сентября прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T05:59+0300

2024-05-28T05:59+0300

2024-05-28T05:59+0300

экономика

россия

германия

одежда

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Германия в марте экспортировала в Россию одежду на 15,95 миллиона евро - это рекордный уровень с сентября прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Самыми востребованными текстильными товарами из Германии в марте были майки и футболки: на них пришлось 30% всех поставок одежды в Россию из этой страны. На втором месте были свитеры и кардиганы (18%), а на третьем - женские костюмы и юбки (12%). При этом сильнее всего по сравнению с февралем вырос экспорт детской одежды и спортивных костюмов - более чем втрое по обеим категориям. Таким образом, Германия сохранила за собой статус одного из крупнейших поставщиков одежды в Россию. Больше смогла отгрузить только Италия, чей экспорт составил 26,94 миллиона евро. Всего в первый месяц весны Евросоюз продал России одежду на 65 миллионов евро, сократив этот показатель по сравнению с февралем на незначительные 5%. Помимо Германии неплохо нарастить свои отгрузки смог еще целый ряд стран. Например, Хорватия поставила одежду на рекордные с ноября прошлого года 3,77 миллиона евро. Испания по сравнению с февралем увеличила объемы на 60%, до 1,46 миллиона евро, а Нидерланды - на 52%, до 657,6 тысячи евро.

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россия, германия, одежда