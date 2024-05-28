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Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности

Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности

Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:27+0300

2024-05-28T16:27+0300

2024-05-28T16:27+0300

вооружения

владимир путин

йенс столтенберг

разведка

космос

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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин.Так глава государства прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ биль западным оружием по российской территории.По словам Путина, Столтенберг должен понимать, что "высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки"."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - добавил он.Российский президент подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь России.

https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, йенс столтенберг, разведка, космос