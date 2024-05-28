https://1prime.ru/20240528/oruzhie-848609533.html
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности
Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:27+0300
2024-05-28T16:27+0300
2024-05-28T16:27+0300
вооружения
владимир путин
йенс столтенберг
разведка
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848549430_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7a451b8296ccc1c93df9d7aca27a0f00.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин.Так глава государства прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ биль западным оружием по российской территории.По словам Путина, Столтенберг должен понимать, что "высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки"."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - добавил он.Российский президент подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь России.
https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848549430_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_4939a870bca820cb293d645b3078e2f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, йенс столтенберг, разведка, космос
Вооружения, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, разведка, космос
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности
Путин: высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных разведки
ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин.
Так глава государства прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ биль западным оружием по российской территории.
По словам Путина, Столтенберг должен понимать, что "высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки".
"Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - добавил он.
Российский президент подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь России.
Началось. США готовят сценарии войны в космосе