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Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности
Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:27+0300
2024-05-28T16:27+0300
вооружения
владимир путин
йенс столтенберг
разведка
космос
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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин.Так глава государства прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ биль западным оружием по российской территории.По словам Путина, Столтенберг должен понимать, что "высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки"."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - добавил он.Российский президент подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь России.
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владимир путин, йенс столтенберг, разведка, космос
Вооружения, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, разведка, космос
16:27 28.05.2024
 
Путин раскрыл принципы использования высокоточного оружия большой дальности

Путин: высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных разведки

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, заявил президент России Владимир Путин.
Так глава государства прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ биль западным оружием по российской территории.
По словам Путина, Столтенберг должен понимать, что "высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки".
"Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", - добавил он.
Российский президент подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь России.
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Началось. США готовят сценарии войны в космосе
23 мая, 15:45
 
ВооруженияВладимир ПутинЙенс Столтенбергразведкакосмос
 
 
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