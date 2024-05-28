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Боррель исключил принуждение ЕС к разрешению на использование Киевом оружия

Боррель исключил принуждение ЕС к разрешению на использование Киевом оружия - 28.05.2024, ПРАЙМ

Боррель исключил принуждение ЕС к разрешению на использование Киевом оружия

Страны Европейского союза не будут принуждать снять запрет Киеву на использование оружия для ударов по России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:43+0300

2024-05-28T17:43+0300

2024-05-28T17:43+0300

вооружения

жозеп боррель

ес

украина

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Страны Европейского союза не будут принуждать снять запрет Киеву на использование оружия для ударов по России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.28 мая в Брюсселе состоялось заседание министров обороны ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также принял в нем участие. Ранее сообщалось, что Столтенберг намерен призвать Евросоюз разрешить ВСУ наности удары вглубь России западным оружием."Это легитимно с точки зрения международного права, но такое решение должно принимать каждое отдельное государство на национальном уровне, нести за это ответственность", - сказал Боррель.Он подчеркнул, что никто не заставит государство Евросоюза отменить ограничения.

https://1prime.ru/20240528/oruzhie-848609533.html

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жозеп боррель, ес, украина