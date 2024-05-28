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В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов
В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов - 28.05.2024, ПРАЙМ
В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов
Группа "Ренессанс Страхование" и "Яндекс Такси" запустили возможность купить краткосрочный полис ОСАГО для таксистов, рассказали РИА Новости в страховой... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:03+0300
2024-05-28T13:03+0300
россия
такси
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Группа "Ренессанс Страхование" и "Яндекс Такси" запустили возможность купить краткосрочный полис ОСАГО для таксистов, рассказали РИА Новости в страховой компании. "Группа "Ренессанс Страхование" вместе с "Яндекс Такси" запустила проект по краткосрочному страхованию ОСАГО для водителей такси на российском страховом рынке. ОСАГО на один день доступно для водителей в приложении "Яндекс Про" и позволяет оформить страховку на свой автомобиль полностью онлайн", - сказали в страховой компании. "Возможность купить полис ОСАГО для такси на день – по сути революция на страховом рынке. Во-первых, это существенно упрощает жизнь тем, для кого такси это не основной вид деятельности, кто работает, например, один-два раза в неделю на своем автомобиле. Во-вторых, подневные полисы помогают таксопаркам распределить расходы равномерно в течение года, не платить за страховку, если машина в ремонте", - сказал коммерческий директор "Яндекс Такси" Иван Запольский. Сегмент автострахования - один из ключевых для группы "Ренессанс Страхование". В 2023 году премии от этого направления увеличились на 15,7% относительно показателя годом ранее и достигли 38,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 31% совокупных премий компании от всех линий бизнеса.
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россия, такси
РОССИЯ, такси
13:03 28.05.2024
 
В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов

В России запустили возможность купить краткосрочное ОСАГО для таксистов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Группа "Ренессанс Страхование" и "Яндекс Такси" запустили возможность купить краткосрочный полис ОСАГО для таксистов, рассказали РИА Новости в страховой компании.
"Группа "Ренессанс Страхование" вместе с "Яндекс Такси" запустила проект по краткосрочному страхованию ОСАГО для водителей такси на российском страховом рынке. ОСАГО на один день доступно для водителей в приложении "Яндекс Про" и позволяет оформить страховку на свой автомобиль полностью онлайн", - сказали в страховой компании.
"Возможность купить полис ОСАГО для такси на день – по сути революция на страховом рынке. Во-первых, это существенно упрощает жизнь тем, для кого такси это не основной вид деятельности, кто работает, например, один-два раза в неделю на своем автомобиле. Во-вторых, подневные полисы помогают таксопаркам распределить расходы равномерно в течение года, не платить за страховку, если машина в ремонте", - сказал коммерческий директор "Яндекс Такси" Иван Запольский.
Сегмент автострахования - один из ключевых для группы "Ренессанс Страхование". В 2023 году премии от этого направления увеличились на 15,7% относительно показателя годом ранее и достигли 38,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 31% совокупных премий компании от всех линий бизнеса.
 
РОССИЯтакси
 
 
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