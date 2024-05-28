https://1prime.ru/20240528/osago-848598170.html

В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов

В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов - 28.05.2024, ПРАЙМ

В России запустили краткосрочное ОСАГО для таксистов

Группа "Ренессанс Страхование" и "Яндекс Такси" запустили возможность купить краткосрочный полис ОСАГО для таксистов, рассказали РИА Новости в страховой... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:03+0300

2024-05-28T13:03+0300

2024-05-28T13:03+0300

россия

такси

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_df5db903bffdcd6967b537065e1b847c.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Группа "Ренессанс Страхование" и "Яндекс Такси" запустили возможность купить краткосрочный полис ОСАГО для таксистов, рассказали РИА Новости в страховой компании. "Группа "Ренессанс Страхование" вместе с "Яндекс Такси" запустила проект по краткосрочному страхованию ОСАГО для водителей такси на российском страховом рынке. ОСАГО на один день доступно для водителей в приложении "Яндекс Про" и позволяет оформить страховку на свой автомобиль полностью онлайн", - сказали в страховой компании. "Возможность купить полис ОСАГО для такси на день – по сути революция на страховом рынке. Во-первых, это существенно упрощает жизнь тем, для кого такси это не основной вид деятельности, кто работает, например, один-два раза в неделю на своем автомобиле. Во-вторых, подневные полисы помогают таксопаркам распределить расходы равномерно в течение года, не платить за страховку, если машина в ремонте", - сказал коммерческий директор "Яндекс Такси" Иван Запольский. Сегмент автострахования - один из ключевых для группы "Ренессанс Страхование". В 2023 году премии от этого направления увеличились на 15,7% относительно показателя годом ранее и достигли 38,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 31% совокупных премий компании от всех линий бизнеса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, такси