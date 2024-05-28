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Правительство Испании официально признало государство Палестина - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство Испании официально признало государство Палестина
Правительство Испании официально признало государство Палестина - 28.05.2024, ПРАЙМ
Правительство Испании официально признало государство Палестина
Совет министров Испании официально признал государство Палестина. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:43+0300
2024-05-28T13:43+0300
политика
испания
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МАДРИД, 28 мая - ПРАЙМ. Совет министров Испании официально признал государство Палестина. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.Ранее в мае Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступили в силу 28 мая."Сегодня в Совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина", — сказал дипломат.Он отметил, что для Испании это важный день, так как она соблюдает приверженность миру и солидарности.До 2024 года Палестину признавали только Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.
https://1prime.ru/20240522/palestina-848407411.html
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испания, палестина
Политика, ИСПАНИЯ, ПАЛЕСТИНА
13:43 28.05.2024
 
Правительство Испании официально признало государство Палестина

Совет министров Испании официально признал государство Палестина

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЦветы у здания посольства Палестины в Москве
Цветы у здания посольства Палестины в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МАДРИД, 28 мая - ПРАЙМ. Совет министров Испании официально признал государство Палестина. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.
Ранее в мае Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступили в силу 28 мая.
"Сегодня в Совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина", — сказал дипломат.
Он отметил, что для Испании это важный день, так как она соблюдает приверженность миру и солидарности.
До 2024 года Палестину признавали только Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 13:59
 
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