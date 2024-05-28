https://1prime.ru/20240528/palestina-848601351.html

Правительство Испании официально признало государство Палестина

Правительство Испании официально признало государство Палестина - 28.05.2024, ПРАЙМ

Правительство Испании официально признало государство Палестина

Совет министров Испании официально признал государство Палестина. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:43+0300

2024-05-28T13:43+0300

2024-05-28T13:43+0300

политика

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МАДРИД, 28 мая - ПРАЙМ. Совет министров Испании официально признал государство Палестина. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.Ранее в мае Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступили в силу 28 мая."Сегодня в Совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина", — сказал дипломат.Он отметил, что для Испании это важный день, так как она соблюдает приверженность миру и солидарности.До 2024 года Палестину признавали только Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.

https://1prime.ru/20240522/palestina-848407411.html

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