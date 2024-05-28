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Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие
Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие - 28.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие
Вымирание пчел стало самой серьезной катастрофой для мира. Таким мнением с журналистами поделился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:49+0300
2024-05-28T12:49+0300
2024-05-28T12:49+0300
россия
геннадий зюганов
гибель пчел
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вымирание пчел стало самой серьезной катастрофой для мира. Таким мнением с журналистами поделился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Это самая большая катастрофа в мире сейчас, в южном полушарии погибло половина пчел... Исчезновение пчел, через 10 лет человечество исчезнет", — заметил политик.По его словам, майские заморозки в России не повлияли на пчел, так как они их не боятся. Тем не менее, заморозки сильно отразились на сельском хозяйстве в целом.Так, в Орловской области некоторые посевы пострадали из-за сильных морозов, в Московской области ситуация была менее серьезная.Власти Липецкой области рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за заморозков, которые привели к гибели посевов. В Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации после гибели и повреждения более 265 тысяч гектаров посевов
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россия, геннадий зюганов, гибель пчел
РОССИЯ, Геннадий Зюганов, гибель пчел
Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие
Зюганов: гибель пчел является самой большой катастрофой в мире
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вымирание пчел стало самой серьезной катастрофой для мира. Таким мнением с журналистами поделился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Это самая большая катастрофа в мире сейчас, в южном полушарии погибло половина пчел... Исчезновение пчел, через 10 лет человечество исчезнет", — заметил политик.
По его словам, майские заморозки в России не повлияли на пчел, так как они их не боятся. Тем не менее, заморозки сильно отразились на сельском хозяйстве в целом.
Так, в Орловской области некоторые посевы пострадали из-за сильных морозов, в Московской области ситуация была менее серьезная.
Власти Липецкой области рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за заморозков, которые привели к гибели посевов. В Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации после гибели и повреждения более 265 тысяч гектаров посевов
Зюганов упрекнул Новака в нежелании снизить цену на киловатт