https://1prime.ru/20240528/pchely-848597492.html

Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие

Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие - 28.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыта самая большая катастрофа для мира. И это не ядерное оружие

Вымирание пчел стало самой серьезной катастрофой для мира. Таким мнением с журналистами поделился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:49+0300

2024-05-28T12:49+0300

2024-05-28T12:49+0300

россия

геннадий зюганов

гибель пчел

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вымирание пчел стало самой серьезной катастрофой для мира. Таким мнением с журналистами поделился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Это самая большая катастрофа в мире сейчас, в южном полушарии погибло половина пчел... Исчезновение пчел, через 10 лет человечество исчезнет", — заметил политик.По его словам, майские заморозки в России не повлияли на пчел, так как они их не боятся. Тем не менее, заморозки сильно отразились на сельском хозяйстве в целом.Так, в Орловской области некоторые посевы пострадали из-за сильных морозов, в Московской области ситуация была менее серьезная.Власти Липецкой области рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за заморозков, которые привели к гибели посевов. В Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации после гибели и повреждения более 265 тысяч гектаров посевов

https://1prime.ru/20240513/zyuganov--848113791.html

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россия, геннадий зюганов, гибель пчел