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Банк России всерьез взялся за личные переводы граждан

Банк России всерьез взялся за личные переводы граждан - 28.05.2024, ПРАЙМ

Банк России всерьез взялся за личные переводы граждан

Банк России планирует увеличить лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) между своими счетами граждан в разных банках до 30 миллионов рублей,... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:12+0300

2024-05-28T16:12+0300

2024-05-28T16:12+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банк России планирует увеличить лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) между своими счетами граждан в разных банках до 30 миллионов рублей, следует из проекта указания, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В настоящее время, согласно действующему положению регулятора о платежной системе Банка России, для осуществления перевода денежных средств с использованием СБП принимаются распоряжения на сумму не более одного миллиона рублей.Проект предусматривает, что для осуществления денежного перевода физического лица через СБП между его счетами в разных банках или на специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому выступает указанное физическое лицо, должны приниматься распоряжения на сумму не более 30 миллионов рублей в месяц.Обсуждение документа в рамках независимой антикоррупционной экспертизы продлится до 30 мая. Указание, как планируется, должно будет вступить в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП.Банк России в конце апреля пояснял, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. Также он указал, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.Позднее ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия. Регулятор также указал, что кредитная организация может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца. Соответствующие разъяснения были направлены ЦБ РФ кредитным организациям.

https://1prime.ru/20240522/limit-848407317.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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