https://1prime.ru/20240528/peskov-848598480.html
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине - 28.05.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине
Рассуждения о проведении конференции по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России в Саудовской Аравии - гипотетические, заявил официальный... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:10+0300
2024-05-28T13:10+0300
2024-05-28T13:10+0300
дмитрий песков
саудовская аравия
украина
россия
конфликт
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Рассуждения о проведении конференции по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России в Саудовской Аравии - гипотетические, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее агенство Bloomberg сообщало, что встречу по украинскому конфликту могут провести в Сайдовской Аравии, Россию пригласят принять участие."Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал пресс-секретарь президента России RT.Он добавил, что на данный момент речи о такой конференции вообще не идет.Кроме того, Песков назвал бесперспективной конференцию в Швейцарии 15-16 июня, на которую российскую сторону не пригласили. "Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - отметил он.
https://1prime.ru/20240525/ukraina-848506109.html
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дмитрий песков, саудовская аравия, украина, россия, конфликт
Дмитрий Песков, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, конфликт
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине
Песков назвал гипотетическими рассуждения об участии РФ в конференции по Украине в СА
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Рассуждения о проведении конференции по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России в Саудовской Аравии - гипотетические, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее агенство Bloomberg сообщало, что встречу по украинскому конфликту могут провести в Сайдовской Аравии, Россию пригласят принять участие.
"Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал пресс-секретарь президента России RT.
Он добавил, что на данный момент речи о такой конференции вообще не идет.
Кроме того, Песков назвал бесперспективной конференцию в Швейцарии 15-16 июня, на которую российскую сторону не пригласили.
"Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - отметил он.
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