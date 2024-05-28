Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/peskov-848598480.html
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине - 28.05.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине
Рассуждения о проведении конференции по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России в Саудовской Аравии - гипотетические, заявил официальный... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:10+0300
2024-05-28T13:10+0300
дмитрий песков
саудовская аравия
украина
россия
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Рассуждения о проведении конференции по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России в Саудовской Аравии - гипотетические, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее агенство Bloomberg сообщало, что встречу по украинскому конфликту могут провести в Сайдовской Аравии, Россию пригласят принять участие."Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал пресс-секретарь президента России RT.Он добавил, что на данный момент речи о такой конференции вообще не идет.Кроме того, Песков назвал бесперспективной конференцию в Швейцарии 15-16 июня, на которую российскую сторону не пригласили. "Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - отметил он.
https://1prime.ru/20240525/ukraina-848506109.html
саудовская аравия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d304b3cbbec2a6426e4e526b8f7eab9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, саудовская аравия, украина, россия, конфликт
Дмитрий Песков, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, конфликт
13:10 28.05.2024
 
Песков прокомментировал рассуждения об участии РФ в конференции по Украине

Песков назвал гипотетическими рассуждения об участии РФ в конференции по Украине в СА

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Рассуждения о проведении конференции по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России в Саудовской Аравии - гипотетические, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее агенство Bloomberg сообщало, что встречу по украинскому конфликту могут провести в Сайдовской Аравии, Россию пригласят принять участие.
"Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал пресс-секретарь президента России RT.
Он добавил, что на данный момент речи о такой конференции вообще не идет.
Кроме того, Песков назвал бесперспективной конференцию в Швейцарии 15-16 июня, на которую российскую сторону не пригласили.
"Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - отметил он.
Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о необходимости мобилизации в России
25 мая, 09:08
 
Дмитрий ПесковСАУДОВСКАЯ АРАВИЯУКРАИНАРОССИЯконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала