https://1prime.ru/20240528/peskov-848600411.html

Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России

Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России

Российские власти видят, что на Западе нет единой позиций по вопросу ударов западным оружием по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:28+0300

2024-05-28T13:28+0300

2024-05-28T13:31+0300

политика

нато

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - ПРАМ. Российские власти видят, что на Западе нет единой позиций по вопросу ударов западным оружием по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", — прокомментировал он "Известиям" сообщения о дискуссии на Западе по вопросу ударов западным оружием по территории России.Песков отметил, что "военный оголтелый запал" западников начинает доминировать, ситуация становится хуже и России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать СВО.По словам Пескова, возможный ответ Москвы на удары знает президент РФ Владимир Путин и военные, принимающие соответствующие контрмеры.Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник будет участвовать в заседании глав минобороны стран ЕС, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.

https://1prime.ru/20240528/borrel-848590506.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, кремль, дмитрий песков