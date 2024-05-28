https://1prime.ru/20240528/peskov-848600411.html
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России
Российские власти видят, что на Западе нет единой позиций по вопросу ударов западным оружием по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:28+0300
2024-05-28T13:28+0300
2024-05-28T13:31+0300
политика
нато
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МОСКВА, 28 мая - ПРАМ. Российские власти видят, что на Западе нет единой позиций по вопросу ударов западным оружием по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", — прокомментировал он "Известиям" сообщения о дискуссии на Западе по вопросу ударов западным оружием по территории России.Песков отметил, что "военный оголтелый запал" западников начинает доминировать, ситуация становится хуже и России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать СВО.По словам Пескова, возможный ответ Москвы на удары знает президент РФ Владимир Путин и военные, принимающие соответствующие контрмеры.Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник будет участвовать в заседании глав минобороны стран ЕС, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.
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нато, кремль, дмитрий песков
Политика, НАТО, Кремль, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России
Песков: на Западе нет единой позиции по ударам по территории России
МОСКВА, 28 мая - ПРАМ. Российские власти видят, что на Западе нет единой позиций по вопросу ударов западным оружием по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", — прокомментировал он "Известиям" сообщения о дискуссии на Западе по вопросу ударов западным оружием по территории России.
Песков отметил, что "военный оголтелый запал" западников начинает доминировать, ситуация становится хуже и России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать СВО.
По словам Пескова, возможный ответ Москвы на удары знает президент РФ Владимир Путин и военные, принимающие соответствующие контрмеры.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник будет участвовать в заседании глав минобороны стран ЕС, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.
Боррель увидел "риск эскалации" при ударах Киева западным оружием по России