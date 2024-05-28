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Песков: ответ на возможный удар по России знают Путин и военные - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Песков: ответ на возможный удар по России знают Путин и военные
Песков: ответ на возможный удар по России знают Путин и военные - 28.05.2024, ПРАЙМ
Песков: ответ на возможный удар по России знают Путин и военные
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об ударах западными вооружениями по российским территориям - провокационное, заявил "Известиям"... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:32+0300
2024-05-28T14:30+0300
дмитрий песков
россия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об ударах западными вооружениями по российским территориям - провокационное, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Столтенберг одобрил разрешение Украине бить вглубь территории России западным оружием.По словам официального представителя Кремля на западе нет единства по этому вопросу. "Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - сказал Песков.Он добавил, что среди стран НАТО есть те, кто задается вопросом о необходимости дальнейшей эскалации. На вопрос о реакции на возможное разрешение министров обороны ЕС атаковать территорию России, Песков ответил, что об этом знают верховный главнокомандующий и российские военные.Ранее газета Politico, сославшись на дипломатов, писала, что Италия и Германия против использования западного оружия для ударов по России. Позднее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркивал, что страна передает киеву вооружения только для применения на украинской территории.
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дмитрий песков, россия, йенс столтенберг
Дмитрий Песков, РОССИЯ, Йенс Столтенберг
13:32 28.05.2024 (обновлено: 14:30 28.05.2024)
 
Песков: ответ на возможный удар по России знают Путин и военные

Песков: ответ на случай разрешения Запада бить по РФ знают Путин и военные

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об ударах западными вооружениями по российским территориям - провокационное, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Столтенберг одобрил разрешение Украине бить вглубь территории России западным оружием.
По словам официального представителя Кремля на западе нет единства по этому вопросу. "Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - сказал Песков.
Он добавил, что среди стран НАТО есть те, кто задается вопросом о необходимости дальнейшей эскалации. На вопрос о реакции на возможное разрешение министров обороны ЕС атаковать территорию России, Песков ответил, что об этом знают верховный главнокомандующий и российские военные.
Ранее газета Politico, сославшись на дипломатов, писала, что Италия и Германия против использования западного оружия для ударов по России. Позднее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркивал, что страна передает киеву вооружения только для применения на украинской территории.
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