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Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России, пишут СМИ
Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России, пишут СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России, пишут СМИ
Турецкие банки дали российскому бизнесу обещание расширить прием платежей в ближайшее время, а также включить в перечень разрешенных товаров продукцию народного | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T08:05+0300
2024-05-28T08:05+0300
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Турецкие банки дали российскому бизнесу обещание расширить прием платежей в ближайшее время, а также включить в перечень разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. Об этом рассказал изданию "Известия" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, устной договоренности с турецкими финансовыми организациями удалось достигнуть в мае, но пока трансакции по новому перечню не принимаются.Достижение договоренности подтвердил "Известиям" и генеральный директор АО "Первая группа" Алексей Порошин. Он полагает, что в июне товарооборот между РФ и Турцией значительно расширится. Местные банки могут начать принимать платежи за товары народного потребления, возможны послабления ив части электроник.Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что турецкие банки начнут постепенно расширять прием платежей по категориям товаров, которые не подпадают под санкции напрямую и в первую очередь это коснется товаров народного потребления, например, косметики, обуви, бытовой химии и одежды.В декабре прошлого года Анкара перестала принимать практически все платежи из РФ. С февраля 2024 года были сделаны послаблениям по трансакциям по "зеленому" перечню товаров, который включает в себя продукты питания, медикаменты и другие категории.
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турция, россия, платежи, международные расчеты
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, платежи, международные расчеты
Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России, пишут СМИ
"Известия": турецкие банки пообещали бизнесу из РФ расширить прием платежей в июне
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ.
Турецкие банки дали российскому бизнесу обещание расширить прием платежей в ближайшее время, а также включить в перечень разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. Об этом рассказал изданию "Известия"
коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.
По его словам, устной договоренности с турецкими финансовыми организациями удалось достигнуть в мае, но пока трансакции по новому перечню не принимаются.
Достижение договоренности подтвердил "Известиям" и генеральный директор АО "Первая группа" Алексей Порошин. Он полагает, что в июне товарооборот между РФ и Турцией значительно расширится. Местные банки могут начать принимать платежи за товары народного потребления, возможны послабления ив части электроник.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что турецкие банки начнут постепенно расширять прием платежей по категориям товаров, которые не подпадают под санкции напрямую и в первую очередь это коснется товаров народного потребления, например, косметики, обуви, бытовой химии и одежды.
В декабре прошлого года Анкара перестала принимать практически все платежи из РФ. С февраля 2024 года были сделаны послаблениям по трансакциям по "зеленому" перечню товаров, который включает в себя продукты питания, медикаменты и другие категории.
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