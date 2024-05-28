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Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ
Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме запланировано на 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:35+0300
2024-05-28T10:35+0300
2024-05-28T10:35+0300
пмэф-2024
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме запланировано на 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - отметил он.ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня. Глава государства традиционно выступает на форуме в пятницу.
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пмэф-2024, владимир путин, геннадий зюганов
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Геннадий Зюганов
Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ
Зюганов заявил, что 7 июня планируется выступление Путина на ПМЭФ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме запланировано на 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - отметил он.
ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня. Глава государства традиционно выступает на форуме в пятницу.