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Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ

Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ - 28.05.2024, ПРАЙМ

Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме запланировано на 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:35+0300

2024-05-28T10:35+0300

2024-05-28T10:35+0300

пмэф-2024

владимир путин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме запланировано на 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме, говорят приедет... Ли Цян премьер-министр, главный гость будет Китая", - отметил он.ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня. Глава государства традиционно выступает на форуме в пятницу.

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пмэф-2024, владимир путин, геннадий зюганов